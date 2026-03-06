La FMM critica que el PSOE sea "incapaz" de pedir a Sánchez que "trabaje por el bien" de los madrileños y las mujeres

Archivo - El secretario general de la Federación de Municipios de Madrid y presidente del PP de Parla, José Manuel Zarzoso. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Municipios de Madrid, José Manuel Zarzoso, ha criticado este viernes que el PSOE sea "incapaz de decir a Sánchez que trabaje por el bien de los madrileños" y de las mujeres de la región.

En declaraciones remitidas a Europa Press, ha lamentado las situaciones que está "provocando" el Grupo Socialista en la Junta de Gobierno de la entidad supramunicipal después de que este viernes alcaldes socialistas hayan exigido la dimisión de la presidenta de la FMM y regidora de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), por su "negativa a defender la igualdad y los derechos de las mujeres".

Zarzoso ha recordado que desde el PSOE se negaron a apoyar una declaración institucional de la FMM por el Día Internacional de la Mujer (8M) en el que, entre otros, en el que se pedía políticas "útiles" frente a "eslóganes vacíos" y más efectivos de policía al Gobierno de España para "proteger" a las mujeres. Además, se pedía, según ha recordado el secretario general, que se siguiera "trabajando por la igualdad de las mujeres, seguir trabajando por la evolución y la mejora en el día a día de las mujeres en la región".

"Y aquí es donde tiene el problema el grupo socialista incapaz de decir a Pedro Sánchez que trabaja un poco por el bien de los madrileños, es capaz de inventarse todas estas películas extrañas y de mostrar su incapacidad en la gestión y en su implicación por el bienestar de los madrileños", ha reprochado.