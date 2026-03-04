La FMM defiende por el 8M políticas "útiles" frente a "eslóganes" y exige más policías al Gobierno para proteger mujeres

Archivo - La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, durante el 40º aniversario de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), en los cines Callao, a 7 de julio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha pedido por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, políticas "útiles" frente a "eslóganes vacíos" y ha exigido al Gobierno de España más efectivos de policía para "proteger" a las mujeres.

En el manifiesto, la institución que lidera la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha subrayado que la igualdad "no consiste en imponer un modelo de mujer, sino en garantizar que cada mujer sea lo que quiera ser".

La FMM ha apuntado que los ayuntamientos entienden que los problemas de las mujeres "se combaten con políticas útiles, no con eslóganes vacíos" y ha señalado que "no hay igualdad sin seguridad", por lo que ha denunciado la "falta de medios y de efectivos de policía en muchos de los municipios que pone en riesgo la protección de las mujeres".

"Exigimos al Gobierno de España la inversión necesaria y la seriedad institucional que las víctimas de violencia merecen. No podemos callar cuando la gestión pública falla a quienes más protección necesitan. Creemos que las mujeres en la Comunidad de Madrid merecen un respeto con medidas de seguridad efectivas y no leyes cargadas de ideología con terribles consecuencias o viendo cómo se escatima en medidas de protección como las pulseras telemáticas", ha reclamado.

Asimismo, la institución ha reconocido la labor de todos los alcaldes y alcaldesas que "por encima de intereses partidistas, trabajan por una administración local ágil y de calidad". Una administración que, a través de la formación y el asesoramiento técnico, "garantiza que la igualdad sea una realidad en el empleo público".

"NO CREEMOS EN EL ENFRENTAMIENTO"

"No creemos en el enfrentamiento, sino en la cooperación y el respeto institucional. La verdadera igualdad es aquella que permite a la mujer madrileña alcanzar sus metas sin techos de cristal, pero también sin imposiciones ideológicas ni colectivizar su identidad", ha remarcado.

Considera que la igualdad de derechos y oportunidades "no tiene color político" y ha reinvindicado el municipalismo, una política de "cercanía" que conoce "el día a día de las mujeres que aportan a la Comunidad de Madrid".

"Las que emprenden en el mundo rural, las que lideran empresas en nuestras ciudades, las que cuidan de sus familias y las que sirven al interés público. A todas ellas, hoy les decimos que su esfuerzo es el motor de Madrid", ha insistido.

Por todo ello, la FMM ha asegurado que los 179 municipios se unen para decir que "seguirán trabajando por un Madrid donde ser mujer sea sinónimo de libertad, donde el mérito y el esfuerzo no tengan género, y donde cada rincón de nuestra región reciba el respeto y la inversión que le corresponde". "Defender la igualdad real es defender a Madrid. Y defender a Madrid es defender a España", ha concluido.

IU AFEA A LA FMM SU "BLANQUEAMIENTO"

Izquierda Unida Madrid ha cargado contra el manifiesto de la FMM con motivo del 8 de Marzo por ser "un texto alineado con la agenda del PP que utiliza el Día Internacional de las Mujer como herramienta de confrontación contra el Gobierno de España", mientras "silencia los recortes en igualdad aplicados por la Comunidad de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso".

"Una declaración institucional del 8M debe construirse desde el respeto a la diversidad institucional y al avance de los derechos de las mujeres, no desde un marco ideológico que niega la desigualdad estructural y convierte el feminismo en un campo de batalla partidista", ha remarcado.

Cree que el manifiesto "reduce la igualdad a una cuestión de libertad individual y seguridad, ignorando las desigualdades económicas, laborales y simbólicas que siguen afectando a las mujeres, como la brecha salarial, la feminización de la precariedad o la sobrecarga de los cuidados".

"El feminismo no es una identidad que se impone, como sugiere el manifiesto, es una herramienta política para corregir desigualdades materiales muy concretas en un sistema patriarcal", ha señalado la coordinadora regional de IU Madrid, Carolina Cordero.

La formación ha indicado que en los últimos dos años el presupuesto global de la Comunidad de Madrid ha crecido más de un 11%, pero "la partida destinada a la lucha contra la violencia de género se ha reducido".

"Especialmente significativo es el recorte de casi un 46% en los fondos destinados a los ayuntamientos para los Puntos Municipales del Observatorio contra la Violencia de Género, primera puerta de entrada al sistema para muchas víctimas. Además, más de la mitad de los recursos que la Comunidad destina a igualdad proceden del Estado, que ha incrementado sus transferencias en este ámbito", ha detallado.

Cordero ha manifestado que el 8M "no puede ser una cortina de humo para ocultar que se recortan recursos". "Cuando dicen que no creen en el enfrentamiento, lo que están diciendo es que no quieren que se cuestionen las estructuras que generan desigualdad. Pero sin conflicto democrático no ha habido nunca avances en derechos", ha subrayado.

ALERTA SOBRE SU "DERIVA INSTITUCIONAL"

IU ha alertado también de la "deriva institucional" de la FMM, que durante décadas ha sido "un espacio de cooperación municipal transversal" y ha expresado que una federación que pretende "emitir un manifiesto ideológicamente sesgado como si fuera la voz unánime de 179 municipios, está desnaturalizando su función".

"La igualdad no es un eslogan anual ni un ejercicio retórico. Es empleo digno, corresponsabilidad en los cuidados, educación en igualdad, servicios públicos fuertes y recursos suficientes para combatir todas las formas de discriminación", ha concluido.