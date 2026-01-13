La FMM estrena "casa del municipalismo" en Gran Vía 30 donde abordar con más "capacidad e ilusión" los retos locales

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la presidenta de la FMM, Judith Piquet - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cedido un espacio a la Federación de Municipios de Madrid (FMM) en Gran Vía 30 para su nueva sede en la capital, que será "casa del municipalismo" desde el centro de Madrid donde abordar con más "capacidad e ilusión" los retos locales.

En concreto, son 700 metros cuadrados que representan casi la totalidad de la tercera planta de este inmueble. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la presidenta de la FMM, Judith Piquet, han conocido este martes las instalaciones, donde han firmado el protocolo que sella el traslado desde su anterior ubicación, en la calle Princesa.

Durante la visita, García Martín ha destacado que el Gobierno regional y la FMM mantienen una relación "cercana y constante, basada en la confianza institucional y en un fin común: mejorar la vida de los madrileños".

Asimismo, el consejero ha recordado que en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026 se destinan 1.533 millones de euros a inversiones directas en municipios y 625 millones para que los ayuntamientos garanticen la calidad de los servicios públicos locales.

Por su parte, la presidenta de la FMM y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha expresado que es "un honor y una alegría" contar con esta nueva sede y ha agradecido la colaboración de la Comunidad para seguir "conquistando avances para los municipios" con "éxito".

"Es el símbolo de la cooperación y del trabajo coordinado", ha afirmado Piquet, quien ha asegurado que esta nueva sede va a permitir "seguir avanzando con más capacidad e ilusión" para abordar los retos que tienen por delante con "afán y dedicación".

DAR VOZ A LOS 179 MUNICIPIOS

En concreto, el Ejecutivo autonómico destina cada año 490.000 euros a esta entidad a través de la Dirección General de Reequilibrio Territorial, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, para su correcto funcionamiento y para las actividades que realiza. El objetivo de este organismo es representar y dar voz a los 179 municipios de la región ante las administraciones públicas.

Entre las vías de colaboración de ambas instituciones, el pasado 2 de julio firmaron un convenio en materia de asistencia jurídica a los municipios con el que los consistorios pueden solicitar asesoramiento legal y defensa en juicio por parte de los letrados de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. En los primeros seis meses de vigencia, ya se han adherido 114 localidades y once mancomunidades.