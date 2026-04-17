La FMM exige una reunión con el delegado para abordar el impacto de regularización de migrantes en municipios madrileños

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MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, ha exigido este viernes una reunión con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, para abordar las consecuencias de la regularización de migrantes del Gobierno de la nación en los municipios madrileños, que están "empezando a sufrir las consecuencias de la nefasta política migratoria" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la también alcaldesa de Alcalá de Henares ha señalado que municipios de la Comunidad como la capital, Pinto o Valdemoro o Alcorcón "comienzan a notar de forma directa el impacto" de una medida que, a su juicio, ha sido adoptada "sin planificación, sin diálogo institucional y sin tener en cuenta la capacidad real de respuesta de las administraciones locales".

Por ello, ha criticado que esta decisión del Ejecutivo se haya aprobado "sin contar ni con los ayuntamientos ni con las comunidades autónomas", pese a que son estas administraciones "las que deben asumir el incremento de demanda en servicios sociales, atención municipal, escolarización, seguridad o trámites administrativos vinculados a los procesos de regularización".

CRITICA "FALTA DE INTERLOCUCIÓN"

En este sentido, Piquet ha denunciado la "absoluta falta de interlocución" por parte del Gobierno central. "Ni una llamada del delegado del Gobierno, ni una llamada de un secretario de Estado, ni de la ministra de Migraciones. Absolutamente nada", ha criticado, además de subrayar que los municipios están afrontando "una situación de creciente tensión sin información previa ni coordinación institucional".

Asimismo, ha lamentado que el real decreto no contemple "ningún apoyo económico, ningún apoyo de personal ni ninguna dotación para los ayuntamientos" lo que, en su opinión, supone trasladar a las entidades locales "el peso de una política estatal sin los recursos necesarios para gestionarla".

Piquet ha insistido en que la situación puede agravarse en las próximas semanas si no se adoptan medidas correctoras, al tiempo que ha subrayado que están viendo "cómo crece la demanda de servicios municipales sin que exista financiación adicional ni una respuesta coordinada por parte del Estado".

"Los municipios de Madrid, todos los madrileños y todos nuestros vecinos merecen respeto y lealtad institucional", ha concluido Piquet, reclamando al Ejecutivo central que actúe "con planificación, recursos y coordinación ante una cuestión de máxima relevancia" para la gestión local.