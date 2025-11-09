Francisco Martín desea que quienes van a misa también se acuerden de contribuir a la erradicación de discursos de odio

Archivo - La Virgen de la Almudena sale en procesión en andas tras la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena, en la plaza de la Almudena, a 9 de noviembre de 2024, en Madrid (España). La fiesta, celebrada este año bajo el lema ‘Madre, juntos en esperanza’ - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha deseado que quienes van a misa, como la dedicada a la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad, celebrada este 9 de noviembre, también se acuerden de contribuir a la erradicación de discursos de odio.

Desde la explanada de la catedral, el delegado ha sostenido que este 9 de noviembre es "un día para desear erradicar los discursos de odio que después tienen sus consecuencias en forma de delitos y en forma de violencia".

"Ojalá quienes hoy vienen a misa también se acuerden de los discursos que vamos a escuchar hoy", ha deseado, en la confianza en que quienes toman decisiones tengan siempre presente la necesidad de trabajar "desde la humanidad, desde la solidaridad".

Martín ha insistido en que eso es lo que le gustaría que pasara, "que los discursos, los mensajes que hoy se escuchan (en la misa), después sean atendidos y cuando llegue la hora de tomar decisiones, los responsables públicos sean responsables trabajando desde la humanidad y la solidaridad".