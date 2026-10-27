Francisco Martín se despide de la Delegación del Gobierno tras años de "aciertos y errores" y avances "ahora amenazados"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante una rueda de prensa, en la sede de la Delegación del Gobierno, a 20 de febrero de 2026, en Madrid (España). Durante la rueda el delegado del Gobierno ha presentado el - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Francisco Martín ha confirmado este martes su renuncia a la Delegación del Gobierno, un puesto al que accedió hace algo más de tres años y del que ahora se despide tras conseguir "aciertos y errores", pero especialmente una serie de avances que ahora se ven "amenazados".

"Un camino repleto de avances importantes, muchos de ellos ahora amenazados", ha manifestado Martín en su perfil oficial de la red social 'X', donde ha lanzado un mensaje de agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la confianza, así como a todos con quien ha "podido caminar" estos años.

Martín ha reconocido que a lo largo de estos años le ha dado tiempo para "acumular aciertos y errores", aunque siempre con el objetivo último de "hacer las cosas bien". "Me siento orgulloso de haber podido participar de un proyecto verdaderamente empeñado en la paz, el progreso, la igualdad y la justicia social", ha dicho.

En este punto ha reconocido las "dificultades" a las que se ha enfrentado este tiempo, también cuando ese proyecto impulsado desde el Gobierno central se intenta desplegar en Madrid. Pese a todo, Martín ha sostenido que se trata del "proyecto para un país mejor que merece y debe continuar".

Más allá de la confirmación de la salida de Martín de la Delegación del Gobierno, el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes incluye también el cese de Pilar Trinidad como subdelegada. Está previsto que este martes el Consejo de Gobierno nombre al nuevo delegado del Gobierno en Madrid.

Martín dimitió del cargo el domingo, según pudieron confirmar entonces fuentes socialistas y del entorno del delegado. Se marcha en un momento marcado por las tensiones políticas en torno al desalojo de la acampada en la Puerta del Sol, las críticas por las actuaciones policiales en las manifestaciones por la Educación, y además tras haber quedado fuera de las listas del PSOE para el 29-N.