Franco arremete contra Casado tras sus "manos manchadas de sangre": "Ha perdido el norte y son declaraciones miserables"

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha acusado este martes al presidente del PP y candidato a las elecciones generales, Pablo Casado, de "perder el norte" tras afirmar ayer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prefiere pactar "con manos manchadas de sangre", unas declaraciones que ha tildado de "miserables".

En una entrevista con Europa Press, Franco ha hecho referencia a las palabras de ayer de Pablo Casado que acusó a Sánchez de preferir "las manos manchadas de sangre a las manos manchadas de blanco" a la hora de pactar. "Manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles", añadió.

"Casado ha perdido el norte y sus declaraciones de ayer son, en términos políticos absolutamente miserables, no se puede decir lo que él ha dicho cuando mi partido se ha dejado muchas vidas también en la lucha contra el terrorismo. Mi partido en el País Vasco tiene todavía a muchas personas que han dado sus vidas para que en España pudiéramos superar la lacra del terrorismo", ha defendido el 'número 3' de Pedro Sánchez en las listas del Congreso.

A su juicio, el PP, "con su falta de argumentos ante su nerviosismo", cree que en política "todo vale" y ha tildado de "impresentables" las afirmaciones del presidente 'popular'. "Dicho en términos católicos, que en el pecado lleve la penitencia", ha sentenciado.

CRÍTICAS A CIUDADANOS

Con respecto al "cordón sanitario" al PSOE por parte del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, Franco cree que es difícil de entenderlo cuando el partido socialista tiene "140 años de historia con errores y muchos aciertos por la libertad solidaria y justicia social".

Sobre si se sienten cómodos con unos futuribles "socios independentistas", el secretario general socialista madrileño ha asegurado que "no se sienten en sintonía con los que pretenden la independencia de una parte del territorio español".

"Nosotros hemos sido responsables apoyando al PP cuando estábamos en la oposición para la aplicación del artículo 155 porque creíamos que era la única posibilidad en aquel momento y fuimos muy responsables intentando el diálogo y buscando la convivencia por encima de todo", ha señalado.

Para Franco, el PP "no ha sido leal ni con ellos ni con su país" y ha asegurado que mientras los socialistas gobiernen no habrá referéndums ilegales" y defenderán siempre la Constitición". "Hablaremos con todo el mundo, no vetamos a nadie pero fuera de la Constitución y la legalidad no hay nada que hablar", ha aseverado.

Además, el secretario general del PSOE-M ha remarcado que Pedro Sánchez ya ha asegurado que "nunca habrá independencia para Cataluña", lo que deja entrever la "falsedad" de la derecha que llegó a decir que los presupuestos generales habían sido pactados "en las cárceles". "Si hubieran sido pactados en las cárceles hoy tendríamos presupuestos", ha lanzado.

"SÁNCHEZ HA DIGNIFICADO LA VIDA DE MILLONES DE ESPAÑOLES"

Sobre la gestión de Sánchez al frente del Gobierno durante estos meses, Franco cree que ha conseguido "dignificar la vida de millones de españoles y a los millones de pensionistas, a millones de funcionarios que sufrieron con el PP el recorte de su poder adquisitivo".

Asimismo, se ha mostrado orgulloso de la "subida histórica del salario mínimo interprofesional que afecta de un modelo claro y rotundo a los jóvenes porque son los que tienen los salarios más reducidos por desgracia"; así como las mujeres que tienen los contratos con salarios "más bajos todavía".

En cuanto a los errores que haya podido cometer este Gobierno, cree que "de bulto que afecten a la vida de los ciudadanos no ha visto ninguno", pero que puede haber habido "algún error de imagen". "Errores que afecten negativamente a la vida de los ciudadanos no he visto ninguno", ha reiterado.

Asimismo, sobre que la oposición esté criticando los 'viernes sociales', Franco ha asegurado que el Gobierno de Sánchez es "responsable" y tiene que estar al frente del mandato hasta que tome posesión el partido que gane las elecciones.

"Si con 84 diputados hemos hecho lo que hemos hecho imaginad cuando tengamos una mayoría más amplia que nos permita hacer más cosas. Un Gobierno que ejerce sus funciones tiene que tomar medidas que les gusten a unos más que a otros", ha sostenido.

Por último, Franco ha vaticinado que van a aumentar "considerablemente" el número de diputados en las elecciones generales y espera que consigan una "mayoría amplia" para no tener que "depender de demasiados grupos políticos".