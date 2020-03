Franco promete solución "inmediata" en accesibilidad de Cercanías y pide la Comunidad que mantenga todas las Bescam

El presidente de la FMM revela que durante la reunión han hablado de la financiación municipal

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha prometido este viernes una solución "inmediata" a los problemas de accesibilidad en algunas estaciones de Cercanías en la región y ha pedido al Gobierno regional que mantenga todos los agentes de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad (Bescam) en todos los municipios.

Tras la reunión mantenida esta mañana con la junta directiva de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Franco ha destacado que el encuentro ha servido para mejorar la colaboración necesaria entre los municipios y la Delegación de Gobierno en Madrid.

"Creo sinceramente que una de las funciones de la Delegación es mejorar la vida de los municipios de Madrid. Para eso está la Delegación y creo que entre mis principales funciones está el de ejercer de representante del Gobierno de España en Madrid y también en directa coordinación y colaboración con todos los municipios", ha dicho.

El representante del Gobierno de España en Madrid ha indicado que surgen problemas comunes a todos los municipios pero en la región hay algunos con pocos habitantes, como Robregordo, y otros con 200.000 habitantes.

"Los problemas no son los mismos y por eso tenemos que actuar con una sensibilidad especial. Pero he querido transmitirle al conjunto de alcaldes y alcaldesa, representados en la FMM, mi total predisposición para ayudar a resolver los problemas que tienen los vecinos, que es para lo que nos han elegido", ha recalcado.

En ese sentido, Franco ha ofrecido su "máxima colaboración". "Hay algunos temas con una solución inmediata y otros que por su complejidad necesitarán más tiempo y paciencia. Estoy convencido, porque aquí se ha dicho, que los alcaldes y alcaldesas llegan a la misma conclusión: han hecho un ejercicio de responsabilidad política y van a seguirlo haciendo con el paso del tiempo".

RECLAMAN MEJORAS EN CERCANÍAS

Entre los problemas comunes, el nuevo delegado del Gobierno ha citado el del Transporte, que requiere de "una gran inversión" por parte del Estado. "Hay una promesa del Ministerio de Transportes de que el tema de Cercanías se iba a intentar mejorar y solucionar. Pero no solo está el tema de grandes inversiones, sino otras cuestiones que no requieren una gran inversión, y que con sensibilidad y voluntad política se pueden resolver, como la accesibilidad a determinadas estaciones. Es verdad que es complicada en alguna de ellas y vamos a resolverla de manera inmediata", ha asegurado.

Otra de las preocupaciones comunes de todos los alcaldes, ha apuntado José Manuel Franco, es el de la seguridad y el de los policías locales. "Ya he dicho en más de una ocasión que es necesario que desde la Comunidad también se haga todo lo necesario para que no haya merma en la seguridad de ningún municipio. Y me estoy refiriendo a la Bescam. Los municipios necesitan la seguridad de que van a seguir contando con la colaboración de la Comunidad y en Bescam van a seguir contando con los policías que tienen ahora mismo asignados", ha indicado.

Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios de Madrid y alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, ha agradecido la deferencia del delegado de reunirse, en uno de sus primeros actos públicos, con los alcaldes de la región. "El tiene como objetivo ser el delegado de la proximidad y creo que esta dando los pasos adecuados para estar cerca del territorio", ha manifestado.

INTERLOCUCIÓN CON EL ESTADO

Hita cree muy importante que el Gobierno de España tenga una interlocución con los municipios porque hay muchas competencias que ejerce el Estado sobre el territorio. "Esa interlocución es más que necesaria, sobre todo en esta comunidad que por ser uniprovincial no tiene Diputación provincial. Sobre todo en esas competencias difusas entre municipios y Estado español que alguien sea capaz de ejercerlas y que se pongan en marcha", ha deseado.

El presidente de la FMM ha revelado que durante la reunión han hablado de la financiación municipal, "en estos tiempos que se habla mucho de la financiación autonómica". "Habría que buscar también una modificación de cómo financiar a los ayuntamientos, hay que dar una vuelta a todo esto por las competencias mal llamadas impropias. No hay competencias impropias, hay competencias que hay que ejercer, y cuando las ejercen los ayuntamientos tienen que tener la financiación necesaria", ha manifestado.