Archivo - Telefonillo de un bloque de viviendas, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, ha alertado este miércoles de que más de un millón de personas en Madrid, casi el 32% de la población de la ciudad, vive en barrios vulnerables y ha reclamado un plan estatal de al menos 6.000 millones de euros durante los próximos seis años para intervenir en estas zonas en el conjunto de España y combatir la desigualdad territorial.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios durante un encuentro con el cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, celebrado en la sede de la asociación vecinal La Papelería, punto de salida de una ronda de contactos con las diferentes fuerzas políticas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Nacarino ha explicado que, según el último Catálogo de Barrios Vulnerables actualizado por el Ministerio de Vivienda, casi ocho millones de personas viven en estas zonas en España, una situación que en Madrid afecta a más de un millón de habitantes, cerca del 32% de la población de la capital.

En este sentido, ha señalado a Madrid como uno de los principales exponentes de la desigualdad territorial y ha defendido que la propuesta de la federación arranque precisamente en San Blas, uno de los barrios que, a su juicio, mejor reflejan los desequilibrios existentes entre distintas zonas de la ciudad.

"Creemos que Madrid es el mejor ejemplo de esa verdadera desigualdad que se vive en el país", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado que los problemas de los barrios ocupen un lugar central durante la campaña electoral.

La propuesta de la FRAVM --impulsada desde la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales-- pasa por una "intervención integral" en los barrios vulnerables, con inversiones en vivienda, educación, equipamientos y desarrollo económico que permitan corregir los desequilibrios territoriales y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

En materia de vivienda en Madrid, ha reclamado una mayor implicación del Gobierno central como propietario de suelo público. Así, ha defendido que el Estado actúe como "motor" de la transformación de los barrios más vulnerables, con actuaciones que permitan generar un "reequilibrio real" de la inversión pública en los barrios más desfavorecidos.

SAN BLAS, UN BARRIO CON UNAS 10.000 VIVIENDAS SIN ASCENSOR

Por su parte, el representante de la plataforma vecinal de San Blas, Vicente Pérez, ha puesto el foco en la situación de vulnerabilidad que sufre el barrio, uno de los "más pobres" de Madrid, con viviendas de apenas 40 o 45 metros cuadros "en los que difícilmente entra el aire".

En este sentido, ha reclamado al futuro gobierno que actúe para atajar la existencia de las "10.000 viviendas sin ascensor en edificios de hasta seis alturas". "Madrid es una ciudad segregada, es una ciudad muy polarizada en la que hay barrios ricos, barrios pobres y barrios muy pobres", ha señalado Pérez, quien ha lamentado que el Gran San Blas se encuentre entre estos últimos.

Pese a ello, ha reivindicado que San Blas es un barrio "con dignidad", que ha sabido defender sus derechos y que continuará haciéndolo "gobierne quien gobierne".

De su lado, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha denunciado el "abandono" que sufren los barrios populares de la capital, como San Blas, poniendo de ejemplo el colegio público Ciudad Pegaso donde, según ha alertado, "en cuanto llueve un poco está inundado", una deficiencia que achaca al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

"Ese es el modelo del PP (...). Eso es lo que sufrimos en Madrid, eso es exactamente lo que quieren hacer con un refuerzo de extrema derecha para el gobierno de España. Por eso es tan importante lo que nos jugamos dentro ya de 11 días", ha concluido Maestre.

FRENTE AMPLIO RECLAMA EL 1% DEL PIB PARA VIVIENDA

Junto a Maestre, el cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha compartido el diagnóstico del movimiento vecinal y han responsabilizado a las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "El Partido Popular reparte desigualdad y la desigualdad engendra abandono, y el abandono degradación y la degradación, calamidades", ha criticado.

En cuanto a propuestas de vivienda, Delgado ha defendido destinar el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a ampliar el parque de vivienda, impulsar el alquiler indefinido y crear un fondo de edificación que permita financiar la construcción y rehabilitación de inmuebles destinados a alquileres asequibles.

Para ello, propone una reforma fiscal que incluya impuestos a las grandes fortunas. "Nosotros hemos hecho un planteamiento integral en el que se reparte la riqueza, hemos establecido impuestos a las grandes fortunas, hemos establecido también tasas importantes a quienes se acumulen a partir de cuatro viviendas", ha resaltado Delgado.