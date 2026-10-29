La FRAVM facilita un modelo de recurso contra la tasa de basuras descargable desde su web

Archivo - Contenedor de basura de orgánica, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a girar los recibos de la tasa de basuras este mes de septiembre. El recibo se debe abonar en una sola cuota, y podrá domicil - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) facilita un modelo de recurso de reposición a presentar contra la tasa de basuras descargable desde la web https://fravm.org/tasazo-basuras/, ha informado en un comunicado.

El recurso se puede presentar tras pagar la tasa y después registrarse ante la Agencia Tributaria de Madrid antes del 30 de diciembre.

La tasa a abonar introduce ahora el número de personas empadronadas y reducciones del cien por cien para las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción. Sin embargo, "sigue siendo socialmente injusta, ambientalmente poco eficaz y fiscalmente desequilibrada, al mantener un diseño dominado por la parte fija y desligado de la capacidad económica real de los hogares", sostiene la FRAVM.

La Federación ha recordado que las personas empadronadas en Madrid tienen 30 días para pagar la tasa una vez que les haya llegado el recibo, algo que recomienda hacer. Tras abonarla, invita a presentar el recurso, que no tiene coste alguno y se puede hacer presencialmente en cualquier registro público y por vía telemática a través de un formulario de la web de la Agencia Tributaria de Madrid o de una Instancia General Normalizada en la web general del Ayuntamiento.

LA DEVOLUCIÓN DE LA TASA

El año pasado, la FRAVM solicitó al Ayuntamiento la devolución de la tasa de 2025, "algo que aún esperan las decenas de miles de personas que presentaron recursos y que, en cierta medida, se encuentra hoy en manos del Tribunal Supremo" dado que "debe resolver el último recurso Federación Vecinal".

La FRAVM invita a recurrir porque "la realidad es que se basa en un modelo de trazo grueso que no atiende al comportamiento individual, haciendo imposible los principios de quien contamina paga y quien más y peor genera, más debe contribuir".

"No prevé ninguna reducción para las personas y familias que usan de manera habitual los puntos limpios municipales, ni para quienes participan en nodos de compostaje comunitario o desarrollan proyectos de compostaje doméstico o comunitario", sostiene la federación. De hecho, la tasa se calcula en base a promedios por zonas y no a la generación real de residuos.

La norma reguladora "realiza una distribución de costes entre los destinatarios del servicio que apenas toma en consideración la generación de residuos, priorizando el valor catastral", un valor catastral, por ende, que "no refleja adecuadamente la capacidad económica de las personas que residen en los inmuebles", ha criticado la FRAVM.

Por otro lado, "la tasa mantiene la misma tabla de tramos de generación de residuos que en 2025, conservando un tramo muy amplio entre 200 y 500 kg/persona año y un último tramo abierto a partir de 500 kg, sin mayor desagregación".

PAGAR DOS VECES

"Esto provoca que un barrio que genera 210 kg pague prácticamente lo mismo que otro que genera 480 kg, lo que neutraliza cualquier incentivo real a la reducción". La FRAVM siempre ha rechazado la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid porque "en la práctica supone pagar dos veces por el mismo servicio, ya que hasta 2024 la aportación ciudadana a la gestión de residuos se realizaba a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y este no se ha reducido en una proporción que compense la creación de la tasa".

"Las reducciones aplicadas en el IBI han supuesto menos del 15% del importe medio de la tasa, de modo que más del 85% del coste de la nueva tasa se ha seguido asumiendo sin una rebaja equivalente en el IBI", indican en el modelo de recurso.

La Federación Vecinal defiende la creación de una tasa turística específica que sirva para atenuar el gasto en la gestión de residuos que generan las personas que están de paso en la ciudad y se queja de que la de basuras no contempla "una categoría específica para las viviendas de uso turístico, ni se las asimila expresamente a otros establecimientos de hospedaje".