El frontón Beti Jai amplía las plazas y horario de sus visitas guiadas y talleres infantiles a partir de septiembre

Frontón Beti Jai, a 23 de agosto de 2025, en Madrid (España). Es un edificio histórico inaugurado en 1894 y considerado el último gran frontón monumental de pelota vasca que queda en pie en la ciudad. Tras décadas de abandono, fue expropiado por el Ayunta - Jesús Hellín - Europa Press

El plazo de inscripciones abre este martes a las 10 horas

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El histórico frontón Beti Jai ampliará las plazas y el horario de sus visitas guiadas y talleres infantiles a partir de septiembre, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

En concreto, se añade una sesión más en las visitas guiadas, a las 10 horas, de martes a domingo; y, durante septiembre y octubre, habrá dos nuevas sesiones de los talleres infantiles, a las 11 y a las 12.30 horas, los fines de semana.

Así, se han aumentado en 720 plazas las visitas guiadas y 1.040 los talleres infantiles, un total de 1.760 plazas más. Desde este martes, a partir de las 10 horas, se abre el plazo para las inscripciones en la central de reservas.

Desde su apertura en 2024, tras la rehabilitación llevada a cabo por el Consistorio, este edificio no ha parado de recibir visitantes. Talleres para toda la familia, itinerarios teatralizados o exhibiciones sobre el juego vasco de pelota son parte de las actividades programadas para profundizar en la historia y el proceso de recuperación del histórico frontón Beti Jai, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2011.

Por su parte, el centro de interpretación, integrado en las galerías y pasillos del propio espacio, transita por los principales momentos de su creación y posterior recuperación a través de piezas, fotografías, documentos y otros elementos relevantes.

Durante todo el mes de agosto, esta instalación deportiva de las más antiguas de Europa se mantiene abierta en su horario habitual, de 10 a 14 horas, de martes a domingo, para que los ciudadanos que lo deseen puedan recorrer libremente los espacios abiertos al público: el propio frontón y el centro de interpretación.