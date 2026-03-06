El frontón Beti Jai suma más de 176.500 visitantes desde su reapertura hace dos años tras décadas de abandono - AYUNTAMIENTO DE MADRID

El frontón Beti Jai, en el número 7 de la calle Marqués de Riscal, suma más de 176.500 visitantes desde su reapertura permanente en marzo de 2024 tras décadas de abandono y después de pasar por una amplia rehabilitación, ha destacado la vicealcaldesa, Inma Sanz, que lo ha recorrido junto con el concejal de Chamberí, Jaime González Taboada.

En palabras de Sanz, la rehabilitación del Beti Jai supone "el mejor ejemplo de la recuperación del patrimonio madrileño" y que se extiende por los 21 distritos, que han aumentado su presupuesto bao la Alcaldía de José Luis Martínez-Almeida en más de 400 millones de euros en total, un 63% más, hasta superar los mil millones este año por primera vez en la serie histórica.

En Chamberí, en concreto, el presupuesto para este año es de casi 29 millones de euros, un 18% más que en 2025 y un 66% más que en 2019, cuando se aprobaron las últimas cuentas del anterior Gobierno municipal. "Desde ese año, el presupuesto medio anual del distrito ha sido de 23 millones de euros, un 40% más que en el periodo 2015-2019", ha recordado.

En los años del actual gobierno, Chamberí ha acumulado un total de más de 160,5 millones de euros de presupuesto, 2,4 veces más que durante el mandato de Manuela Carmena. Sanz ha destacado además que Chamberí disfrutará en 2026 de 9 millones de euros más de inversiones territorializadas por parte de las diferentes áreas de gobierno triplicando la cuantía de 2019, el último presupuesto del anterior Gobierno municipal.

Entre las principales inversiones territorializadas en el distrito destacan la remodelación de la plaza de Chamberí (3 millones de euros), la remodelación de la calle Alonso Cano (1,8 millones), las mejoras en la glorieta Álvarez de Castro (500.000 euros) o los primeros pasos para un centro cultural en Islas Filipinas (250.000 euros).

A lo largo del presente mandato estas inversiones territorializadas han beneficiado a Chamberí para otros proyectos como la reforma integral de la plaza de Olavide y su entorno (más de 3,5 millones de euros), así como para dar continuidad a los trabajos de reforma del parque de Bomberos de Santa Engracia (1,8 millones desde el anterior mandato), la reforma de la comisaría de Policía Municipal (600.000 euros), adecuación de los entornos escolares (500.000 euros) o para proseguir los trabajos en el frontón Beti Jai.

BETI JAI

El Ayuntamiento reabrió el Beti Jai de forma permanente a principios de 2024 incluyendo un centro de interpretación, visitas guiadas a diario y actividades como talleres infantiles, itinerarios teatralizados o exhibiciones de pelota durante los fines de semana.

"El Beti Jai, cuya traducción es 'siempre fiesta', es el único frontón monumental que se ha conservado, todo un milagro dadas las vicisitudes por las que ha pasado. Tiene un inmenso valor patrimonial e histórico que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de todos los madrileños y visitantes", ha afirmado Sanz.

Es el único frontón en pie de los treinta que llegó a albergar la capital a principios del siglo XX. Construido en 1894, en pleno auge del juego de pelota vasca, con una cancha de 67 metros de longitud y una capacidad para 4.000 espectadores, su arquitectura es ecléctica pro destaca el estilo neomudéjar, presente en elementos de su distribución exterior y la estructura de hierro fundido tan característica de sus gradas.

TALLER MECÁNICO, CONCESIONARIO DE MOTOS, FÁBRICAS Y HASTA UNA CORRALA

En 2024 cumplió 130 años. Tan solo unos años después de su inauguración, el frontón comenzó a acoger otras actividades como conciertos y eventos sociales. Tras una variopinta historia de usos, Beti Jai cerró definitivamente sus puertas en 1919. Desde entonces, su espacio fue ocupado como taller mecánico, concesionario de motos, fábricas y hasta improvisada corrala en sus gradas, usos que deterioraron la configuración del inmueble.

En 2011 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de Madrid y en 2015 expropiado por el Ayuntamiento. El Beti Jai presentaba problemas de roturas, humedades, pérdida de elementos, alteraciones de la configuración original, vegetación parásita y deterioro de materiales.

Su proceso de recuperación comenzó con el refuerzo de la cimentación del edificio y la eliminación de elementos no originales. En fases sucesivas se intervino en las gradas, fachadas y cubiertas, con un minucioso trabajo de consolidación y recuperación de elementos originales, hasta su reapertura permanente en marzo de 2024. El pasado mes de octubre, su recuperación recibió el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2025 del Ministerio de Cultura.