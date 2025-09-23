Fuenlabrada modificará su reglamento para evitar situaciones como las del currículum de Noelia Núñez

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado con los votos a favor de PSOE y Más Madrid y en contra de PP y Vox abrir un proceso de modificación del Reglamento Orgánico Municipal con la participación de todos los grupos, para "evitar que vuelvan a suceder hechos como el protagonizado" por la exconcejala y exportavoz del PP, Noelia Núñez, quien mintió en su curriculum al asegurar que tenía varias licenciaturas.

Según recoge el Consistorio en un comunicado, la moción aprobada en el pleno califica de "estafa a la ciudadanía" y "falta de respeto" lo acontecido --que derivó su renuncia de cargos institucionales y orgánicos en Fuenlabrada, el Congreso y la Dirección Nacional del PP--.

El Ayuntamiento entiende que las instituciones deben velar para que esto no vuelva a repetirse por el bien de la sociedad. "En aras de reforzar la transparencia y la autoexigencia política necesitamos dar pasos que mejoren nuestra calidad corporativa", dice la moción que añade la necesidad de actuar para que no siga extendiéndose el "tumor de la antipolítica y los bulos por los enemigos de la sociedad abierta, para que no medren discursos autoritarios y populistas que solo buscan socavar la democracia".