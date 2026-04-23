La Fundación Canal mantendrá hasta julio su instalación dedicada a Disney y la muestra sobre la historia del arte urbano

La Fundación Canal prorroga hasta julio sus exposiciones Disney y Arte urbano, debido a la gran acogida de crítica y público - FUNDACIÓN CANAL

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Canal mantendrá hasta el mes de julio su instalación dedicada al centenario de Disney y la muestra sobre la historia del arte urbano con Basquiat, Keith Haring o Banksy como protagonistas, debido a la gran acogida por parte del público.

Así lo ha señalado la Fundación en un comunicado, en el que ha detallado que 'Disney: The Exhibition - 100 Años de Magia' permanecerá abierta hasta el 5 de julio en la Sala Castellana 214, con más de 250 piezas originales de The Walt Disney Company que harán las maletas tras esa fecha para emprender su viaje hacia otros destinos internacionales.

La instalación se compone de 9 galerías de exposición inmersivas y 14 instalaciones interactivas. La experiencia incluye piezas que van desde los clásicos de Disney como 'Blancanieves y los siete enanitos' (1937) hasta estrenos más contemporáneos como 'Encanto' (2021) y los recientes lanzamientos de Marvel, Pixar y Star Wars.

Asimismo, también ofrece un espacio inédito para conocer más detalles sobre la relación de Disney con España, a través de la figura de Salvador Dalí o el Alcázar de Segovia. También se han añadido dos espacios dedicados a los recientes estrenos 'Zootrópolis 2' y 'Hoppers'. Las entradas están disponibles en (https://disney100exhibit.com/es/madrid/).

LOS ARTISTAS MÁS INFLUYENTES Y CONSAGRADOS DEL STREET ART

Por otro lado, la exposición 'Arte urbano. De los orígenes a Banksy' se extenderá en la sala Mateo Inurria 2 de la Fundación Canal hasta el próximo 26 de julio. La muestra narra la evolución del arte urbano, desde su nacimiento en la década de los años sesenta hasta su consolidación como arte de pleno derecho, a través de más de 60 obras.

El recorrido, comisariado por Patrizia Cattaneo Moresi, está articulado en cinco etapas cronológicas a las que se suma un apartado monográfico dedicado a Banksy, una figura clave para comprender la dimensión mediática y simbólica del arte urbano en el siglo XXI.

Además, los visitantes también podrán descubrir a los artistas más influyentes y consagrados del street art, desde Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Crash, Seen, Blek le Rat, Miss.Tic, Invader, RAVO, OBEY, JR, Os Gêmeos o Vhils, hasta los españoles SUSO33, El Xupet Negre o PichiAvo.