El fútbol más épico de 'Dragon Striker' llega este fin de semana a intu Xanadú coincidiendo con el estreno de la serie

@Animalize21, Espinosa, Mantovani Y Mongil - INTU XANADÚ

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fútbol más épico de 'Dragon Striker' llegará este fin de semana al centro comercial intu Xanadú coincidiendo con el estreno este jueves en Disney+ de la nueva serie de animación de Disney, que fusiona deporte, acción y fantasía.

Durante el sábado y el domingo, el complejo ubicado en Arroyomolinos se convertirá en el escenario oficial y punto de encuentro para los amantes del fútbol y el ocio con una programación de actividades deportivas dirigidas a todos los públicos y la presencia de jugadores Kings League de Gerard Piqué o el youtuber y tiktoker @Animalize21.

Durante estos dos días, diferentes espacios del centro acogerán dinámicas gratuitas que combinan deporte, entretenimiento, diversión y espectáculo, según ha apuntado el complejo en un comunicado.

En la zona del acceso del parking 2 se desarrollará 'Campo 3v3', con un espacio especialmente habilitado para disputar partidos rápidos en formato reducido, con equipos de tres jugadores contra tres. Una modalidad que favorece el juego ágil, la participación constante y el despliegue de habilidades técnicas, ofreciendo encuentros breves y muy intensos en un ambiente competitivo y divertido.

En este mismo espacio también tendrá lugar el juego de la 'Diana', que pondrá a prueba la precisión y puntería de los participantes. A través de un panel con distintas zonas de puntuación, los jugadores deberán lanzar el balón para acertar en los objetivos señalados.

Ambas actividades tendrán lugar el sábado 13 de junio en horario de 17.00 a 21.00 horas y el domingo 14 de junio, de 10.00h a 15.00 horas.

CHUTÓMETRO Y SUBSOCCER

Por su lado, la Plaza Xanadú, ubicada en la planta baja del centro, acogerá el 'Chutómetro' para poner a prueba el potencial de tiro de los participantes, con un sistema que permitirá medir la velocidad de su disparo a portería y compararse con otros jugadores.

También será escenario del subsoccer, una versión alternativa y divertida del fútbol en la que dos jugadores se sentarán frente a frente en una mesa equipada con una portería a cada lado para disputar un uno contra uno, y utilizando únicamente los pies bajo la mesa.

Estas dos propuestas se llevarán a cabo el sábado 13 y el domingo 14 tanto en horario de mañana (de 12.00h a 14.00 horas) como de tarde (de 17.00 a 21.00 horas).

El evento contará además con la presencia de jugadores Kings League de Gerard Piqué, que jugarán con los asistentes y harán entrega de diferentes premios de merchandising, además de sacarse fotos y firmar autógrafos

El sábado día 13 será el turno de Javi Espinosa, de 17.30 a 19.00 horas, y de Víctor Mongil, a partir de las 18 horas, mientras que el domingo día 14 el protagonista será Martín Mantovani, en horario de 12.00 a 14.30 horas.

Otra de las personas destacadas que asistirán al torneo es el youtuber y tiktoker Álvaro García, más conocido como @Animalize21, quien estará el sábado 13 de 19.00 a 21.00 horas. Con más de 9 millones de suscriptores en su canal de Youtube y de 13,4 millones en su cuenta de TikTok, el conocido influencer animará a todos los asistentes, compartirá la experiencia con sus seguidores y se hará fotos con ellos.

NUEVA SERIE ANIMADA

La nueva serie 'Dragon Striker' ya está disponible en Disney Channel y a partir de este jueves en Disney +. Esta producción de animación sigue a Key, un niño de 12 años apasionado del Gorotama, un emocionante deporte similar al fútbol que combina competición y magia, donde los jugadores despliegan movimientos con superpoderes.

Cuando descubre que podría ser el legendario 'Dragon Striker', se une a un equipo de jóvenes talentos para enfrentarse a los mejores jugadores en una aventura llena de acción, humor y emoción, mientras una antigua amenaza pone en peligro a toda la escuela.