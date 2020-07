Gabilondo acusa a la Comunidad de no establecer "los cauces adecuados" para negociar convenio con los MIR

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha acusado a la Comunidad de Madrid de no haber establecido los "cauces adecuados" para negociar un convenio laboral con los médicos internos residentes (MIR) y ha asegurado que les apoya en sus reivindicaciones.

Así lo ha trasladado Gabilondo en declaraciones a los periodistas tras visitar los municipios El Vellón y Buitrago de Lozoya mientras cerca de un millar de MIR han acudido este lunes a manifestarse en el primer día de la huelga indefinida para exigir mejoras en sus condiciones.

"Tienen razones más que expresas. No voy a ser el portavoz de la huelga, pero las razones que expresan me parecen razones convincentes, que merecen respeto porque son profesionales imprescindibles y no se han abierto los cauces adecuados de negociación con ellos. Desde luego sus razones me parecen consistentes y tienen por nuestra parte apoyo y respeto", ha trasladado Gabilondo.

Por otro lado, ha lamentado que el Centro de Salud de Buitrago esté cerrado ya que no se puede atender bien solo con un servicio de asistencia rural. "Creemos que hace falta tener abiertos los centros de atención primaria, que te vea un médico y que te escuche", ha sostenido.