Gabilondo dice que conoce "poco" a Pepu Hernández pero que tiene el "prejuicio" de que es una persona "valiosa"

Cree que el hecho de que los dos sean independientes es un "síntoma de apertura y participación de todos los sectores sociales"

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reconocido este viernes que conoce "poco" al precandidato socialista a las primarias para la Alcaldía de Madrid Pepu Hernández , pero que tiene el "prejuicio" de que es una persona "valiosa" y de "enorme sensibilidad" para aglutinar voluntades.

En una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, Gabilondo, al ser preguntado sobre qué le parece este precandidato a la Alcaldía, ha señalado que no ha hablado con él hasta hace unos días cuando le invitó al acto de presentación de su candidatura y ha asegurado que asistirá a todos los actos a los que le inviten los candidatos.

"No he tenido trato con él, pero lo que sé únicamente y lo que me comentan y por lo que he visto con lo que ha hecho en las agrupaciones, tiene una enorme sensibilidad y de aglutinar voluntades. Le conozco poco y el prejuicio que tengo es que si le han propuesto, debe ser una persona valiosa, y los que se presentan deben considerarse personas valiosas y con esos prejuicios vamos tirando", ha sostenido.

En este punto, al ser preguntado sobre que ambos sean candidatos independientes, cree que es un "síntoma de apertura y participación de todos los sectores sociales", porque los partidos "no son el problema", sino el "partidismo y la arbitrariedad".

"Yo he sido muy leal y soy muy leal y el ser independiente tienes que ser leal a los procesos en los que te inscribes. No estoy preocupado de qué voy a ser de mayor, porque yo ya soy mayor y no voy a hacer carrera, esto es un signo de apertura y si yo me hiciera militante ahora podría incluso significar menos de lo que puedo significar ahora, porque el vínculo es otro", ha defendido.