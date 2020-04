Gabilondo espeta a Ayuso que Madrid "no está sola": "No se aísle y no aísle a Madrid"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha espetado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la región "no está sola" y que no se "aísle" ni ella ni tampoco aísle a la Comunidad.

Así se ha dirigido Gabilondo a la dirigente autonómica durante su segunda intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid de este miércoles, donde previamente le había propuesto un acuerdo de reconstrucción con "estrategia y proyección presupuestaria", algo que Ayuso ha tildado de "farsa".

"No dejarse decir algo es lo peor que a uno le puede pasar. Habla de imponer un pacto, pero no se trata de imponer sino de ponernos juntos en dirección de algo. Lo primero: no se aísle. Madrid no está sola, no se aísle usted y no aísle a Madrid", le ha pedido.

El portavoz socialista le ha indicado que lo que quiere es un Madrid "participativo, colaborativo y que de verdad sea un tractor de solidaridad", pero le ha pedido que no le aísle a él tampoco ni de los diputados con los que se lleva "fenomenal".

"No me trate como a un señor que ha pasado por aquí esta tarde como un ser extraño", le ha pedido, al tiempo que ha explicado que el Gobierno central en materia de educación no habla de "un aprobado general" y que se está "pegando con un fantasma que no existe".

En este punto, Gabilondo ha asegurado que va a apoyar "absolutamente" a la presidenta madrileña y que reivindicará justamente los recursos para Madrid y trabajará en un modelo de financiación autonómica. "Hay que hablar de presupuestos con seriedad, pero usted me quiere mandar a mí como un cartero de sus 'pedí' y que apoye todo lo que ha pedido. Yo lo haré con gusto, pero dónde está la mesa en la que vamos a hablar de las necesidades para Madrid", le ha preguntado.

Por último, el portavoz socialista le ha solicitado que pongan en común sus ideologías y le ha indicado que se pueden poner de acuerdo pese a pensar diferente. "Eso es aceptar a los demás", ha zanjado.