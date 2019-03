García Escudero dice que está "seguro" de que Garrido será candidato al Parlamento Europeo

Publicado 31/03/2019 15:15:51 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, ha manifestado este viernes durante su intervención en la presentación de los candidatos del PP en la zona Oeste que está seguro de que el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, será candidato al Parlamento Europeo.

"Muy pronto se van a hacer públicas las listas de Europa y yo estoy seguro de que Ángel va a ser candidato a Europa, se lo merece", ha afirmado García Escudero, quien en ese punto ha sido interrumpido por los aplausos de los asistentes.

"Se lo merece porque es un hombre de partido, un hombre vocacional de la política", ha proseguido García Escudero, al tiempo que ha destacado que Garrido ha sido concejal, diputado de la Asamblea de Madrid, consejero y "ahora es presidente de la Comunidad de Madrid en un momento muy difícil y lo está haciendo muy, muy bien en ese momento de transición tan difícil".

Tras insistir en que "ahora se merece ir a Europa", García Escudero a advertido a Garrido: "No te va a ser fácil, pero se necesita a gente como tú en el Parlamento Europeo".

A continuación, se ha referido a "los líos del Brexit", la "atomización que va a haber después de las elecciones europeas" y los "problemas que están surgiendo en Europa" como " el crecimiento de ese sentimiento antieuropeísta".

"Te va a tocar defender la Unión Europea, porque nosotros somos europeístas, el PP creemos en la Unión Europea", ha agregado, antes de afirmar que Garrido va a ser "uno de los principales bastiones y valedores no solamente del PP sino también de los parlamentarios españoles en el Parlamento Europeo en defensa de tantos y tantos intereses en la Unión Europea". "Gracias y enhorabuena", ha agregado.

Por su parte, Garrido, en declaraciones a los medios, ha aclarado que "la candidatura europea, como todas, será presentada por el presidente nacional", Pablo Casado, seguramente la semana que viene. "Por lo tanto, vamos a esperar, que creo que es lo que hay que hacer", ha recalcado.

"Yo no sé donde voy a estar, eso lo tiene que decir el presidente nacional. Esperaremos. Aceptaría cualquier reto que me proponga el presidente nacional, me gusta la política y donde crea que pueda ayudar allí estaré", ha manifestado Garrido, antes de asegurar que "hasta la semana que viene nadie esta en ninguna lista".