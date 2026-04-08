García replica a Comunidad que "institucionalizar la cultura de la muerte" es "abrazar" políticas de Trump y Netanyahu

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha replicado este miércoles al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, que "institucionalizar la cultura de la muerte" es "abrazar políticas como las de Donald Trump o Benjamin Netanyahu".

Así lo ha señalado en declaraciones remitidas a los medios durante un acto de Más Madrid en Collado Villalba, después de que el consejero dijese este martes en redes sociales que incluir el aborto en la Constitución es "institucionalizar la cultura de la muerte" al tiempo que describía la interrupción voluntaria del embarazo de "eliminación del más vulnerable".

García ha rechazado estas afirmaciones y ha defendido que "institucionalizar la cultura de la muerte es abrazar determinadas políticas internacionales, darles la mano y ayudarles", citando a Trump y Netanyahu.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso abrazó la "cultura de la muerte" con su gestión en las residencias durante la pandemia, con el resultado de "7.291 mayores abandonados".

García se ha referido además a la comparecencia de Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional durante la pandemia, en una causa en la que se investiga los protocolos de derivación hospitalaria en residencias durante el Covid.

"Hoy un ex asesor ha dicho que tenía un plan de choque para medicalizar las residencias y que la señora Ayuso se negó a medicalizar las residencias, la señora Ayuso mintió, dijo que les iba a tratar en palmitas y no solamente no les ha tratado en palmitas sino que además les dejó morir de manera indigna. Esperemos que haya justicia, verdad y reparación para todas las familias", ha afirmado.