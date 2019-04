Garrido admite que no le hizo "gracia" no ser candidato a Comunidad pero "cuando se cierran unas puertas se abren otras"

Publicado 02/04/2019 10:50:55 CET

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha admitido este martes que no le hizo "gracia" al principio conocer que no sería candidato al Gobierno regional de cara a las próximas elecciones de mayo, pero, al segundo, ha añadido que "cuando se cierran unas puertas se abren otras".

Así lo ha indicado en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, donde se ha hecho mención a cómo encajó la decisión, sin críticas y sin enfados, al menos públicamente. Él ha indicado que eso "no debería ser noticia" y ha reconocido que como es "humano", al principio no le hizo gracia saber que no contaban con él para este proyecto.

Pero "hay que afrontar la vida de otra manera", ha indicado el dirigente autonómico, a continuación, para señalar que el presidente del PP, Pablo Casado, ha tenido con él "un especial cariño" y se lo tiene "que agradecer".

"A veces se cierran unas puertas y se abren otras", ha apuntado, para indicar que afronta con "ilusión y optimismo" su candidatura al Parlamento Europeo, donde va de número 4 en la lista del PP. "Estoy encantado", ha remachado.