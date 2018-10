Garrido anuncia que trabaja en un nuevo decreto para regular el ordenamiento de todos los centros concertados madrileños

Actualizado 19/07/2018 14:17:34 CET

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha anunciado este jueves que está trabajando en un nuevo decreto para regular el ordenamiento de todos los centros concertados madrileños y que también extenderá el servicio de orientación educativa a Infantil y Primaria de colegios concertados para el próximo curso.

Así lo ha indicado Garrido en declaraciones a los periodistas después de haber mantenido una reunión con representantes de la educación concertada. En ella, el presidente autonómico les ha hecho saber que el Gobierno regional sufragará la incorporación de orientadores en la etapa de Infantil y la etapa de Primaria en los centros de la Educación concertada, como ya ocurría en la etapa de secundaria.

Se trata de una medida que, como ha indicado el presidente madrileño, "va a suponer una mejora en la atención educativa para los alumnos de estos centros que representan el 30 por ciento del total de la región".

En este sentido, desde la Comunidad señalan que la puesta en marcha de esta medida "potenciará y mejorará" también el servicio de orientación en los centros públicos puesto que los equipos de la red pública atenderán a estos colegios en exclusiva. Anteriormente, cuando la concertada no contaba con orientadores propios, estos equipos prestaban servicio tanto en la pública como la concertada.

La implantación de estos orientadores se haría de manera progresiva a partir del curso 2018-2019, con 140, en función de las disponibilidades presupuestarias. Se va a priorizar a los centros que escolaricen mayor proporción de alumnado con necesidades educativas especiales y de compensación educativa.

En el curso 2018-2019, con carácter transitorio, los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica seguirán atendiendo a los centros concertados a los que la Administración educativa no haya dotado de financiación para el servicio de orientación en Educación Primaria.

El presidente de la Comunidad también ha adelantado que el Gobierno regional trabaja actualmente en un nuevo decreto para regular el ordenamiento de todos los centros concertados madrileños, algo previamente tendrá que aprobarse en Consejo de Gobierno.

En este punto, el dirigente madrileño ha mostrado su apuesta por la libertad de elección de las familias para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos "en un sistema como el madrileño donde conviven y se complementan perfectamente la enseñanza pública, la concertada y la privada".

FIRME COMPROMISO CON LA LIBERTAD DE ELECCIÓN

"Queremos mostrar este firme compromiso que tiene el Gobierno regional con la libertad de elección de las familias madrileñas y queremos reafirmar nuestro compromiso con medidas concretas de apoyo que supongan tranquilidad y confianza a un sector que está alarmado ante las declaraciones de la Ministra de Educación, quien amenazó con prescindir de esta modalidad educativa", ha señalado.

En esta línea, Garrido ha criticado que lo que hace el Gobierno del estado es "amenazar" a un modelo y "poner puentes a una demanda social" que "la segunda opción educativa más demandada en la Comunidad de Madrid".

Asimismo, el presidente autonómico ha subrayado que el 93,6 por ciento de las familias madrileñas ha conseguido el colegio elegido en primera opción de cara al próximo curso escolar 2018/19. Este porcentaje, que "marca la libertad educativa en la región", se ha incrementado progresivamente a lo largo de estos últimos años y se sitúa actualmente "13 puntos por encima respecto al curso 2006/07 (80,5 por ciento)".

Según ha explicado el dirigente madrileño, en la Comunidad en el curso 2017/2018 se matricularon el 54,2 por ciento de los alumnos en centros públicos, el 30,2 por ciento en centros concertados y el 15,6 por ciento centros privados.

"Estamos decididos a apoyar un modelo educativo amparado por la Constitución que hace posible la existencia de una oferta diversa y adecuada a la demanda de las familias madrileñas", ha sostenido Garrido.

Así, el dirigente autonómico ha criticado que la ministra de Educación, Isabel Celaá, estuvo en el País Vasco y "no le importó que la educación fuera concertada o no y ahora sí y quieren imponer políticas de izquierdas a un Gobierno que no lo es".

"Esto es importante y por eso es importante que nos mojemos todos y es importante que el señor Gabilondo, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, diga que si él cree que no debe haber enseñanza concertada. Es bueno que si va a ser el candidato que los madrileños sepan si lo apoya o no", le ha lanzado al portavoz socialista.

Por su parte, el portavoz de las organizaciones de enseñanza concertada, José Antonio Poveda, ha instado a los gobiernos a "seguir defendiendo la autonomía de los centros" y a que los poderes públicos garanticen la conexión entre la red pública y la red privada.

"Valoramos muy positivamente el esfuerzo de la Comunidad para propiciar el diálogo y el encuentro en la comunidad educativa madrileña y esperamos que se den pasos decididos para mejorar algunas de las decisiones. Confiamos en el impulso necesario para su consecución", ha sostenido Poveda.

Por último, ha indicado que las palabras de la ministra de Educación le provocaron "preocupación y sorpresa porque esperaban otro mensaje "conciliador", no uno que "distrae la atención y divide".