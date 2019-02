Garrido asegura que la Comunidad registra el mejor dato de paro en enero desde 2008 pese a la subida

Publicado 04/02/2019 14:24:49 CET

La Comunidad de Madrid ha registrado el menor número de parados en un mes de enero desde 2008, pese a haberse incrementado el número de personas en paro en un 3,33 por ciento, respecto al mes anterior, con 11.308 parados más, dejando el número de desempleados en la región en 350.606 personas.

Según ha explicado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en declaraciones a los medios de comunicación, tras presentar el primer laboratorio acreditado de biopsia líquida en el Hospital Puerta de Hierro, enero es "tradicionalmente es un mes malo para el empleo", pero en el caso de la Comunidad el incremento "es menor que el de la media de los últimos 10 años y también menor incluso que el del año pasado".

"La Comunidad de Madrid sigue respondiendo y sigue comportándose bien en materia de creación de empleo. También es verdad que tenemos un Gobierno de la Nación que no creo que ayude en nada en la creación de empleo, porque no genera algo fundamental que es estabilidad, credibilidad en los mercados y seguridad jurídica y seguridad política. Creo que todo eso coadyuva a que las cosas no vayan bien, pero afortunadamente la Comunidad de Madrid todavía responde mejor que el resto el resto del país a esta situación" ha resaltado.

A su vez, la Comunidad, a través de un comunicado, ha destacado que en la región se han registrado 31.126 parados menos que hace un año (-8,2 por ciento), situándose el número total de desempleados en 350.606 personas, la cifra más baja de un mes de enero desde 2008.

Así, recogen que los datos "destacan" que en España el desempleo "también ha subido" en el último mes en 83.464 personas. Y en el último año el descenso ha sido inferior al registrado en la Comunidad de Madrid, concretamente 2,7 puntos menos, situándose el número de parados en 3.285.761 o, lo que es lo mismo, un 5,49 por ciento menos que el registrado en enero de 2018.

Por sectores, se ha producido un descenso en todos durante el último año: sector Servicios (-7,5 por ciento; descenso de 22.317 personas), en el sector de la Construcción (-14,7 por ciento; descenso de 4.940 personas) y en la Industria (-11,4 por ciento; descenso de 2.827 personas). El paro también disminuye en 456 personas en el sector de la Agricultura (-13,6 por ciento).

Además, el paro ha descendido interanualmente en todos los grupos profesionales y en todos los niveles de estudio, principalmente en las personas con Educación Secundaria (21.207 personas, un 11,3 por ciento menos); educación universitaria y tercer ciclo (5.037 personas, un 9, 5 por ciento menos) y primaria (2.085 personas, un 1,9 por ciento menos).

También se produce una "importante reducción" de 17.358 parados de larga duración (-11.2 por ciento), así como en el número de personas que lleva en el paro menos de un año, que ha descendido en 13.768 personas (-6,1 por ciento). A su vez, el paro juvenil (menores de 30 años) desciende en 4.096 personas (-6,9 por ciento) y el de los menores de 25 un 4,7 por ciento, 1.291 personas menos. Entre las personas de 45 y más años se ha reducido en 12.483 personas (-6,5 por ciento).

"En este mes, en el que tradicionalmente sube el paro, el incremento del desempleo ha sido de 11.308 personas con respecto al mes de diciembre, 500 personas menos que las que se registraron en enero de 2018 e inferior a la media registrada en los últimos 18 años, y que asciende a 11.975 personas", subraya la nota de prensa.

Así, aluden a que en enero, en la Comunidad de Madrid se han firmado 40.165 contratos indefinidos, lo que supone un 3,5 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. Esto supone un incremento de la contratación indefinida del 22,4 por ciento respecto al mes de diciembre y del 3,5 por ciento respecto a la registrada en enero de 2018.

La tasa de estabilidad en la contratación, que mide los contratos indefinidos sobre los totales, alcanzó el 17,7 por ciento en la Comunidad de Madrid, la más alta de España y 8 puntos por encima de la media nacional, que se situó en el 9,7 por ciento.

LA COMUNIDAD LIDERA LA AFILIACIÓN EN LA COMUNIDAD

En lo que respecta a la creación de empleo, la Comunidad de Madrid "lidera" la afiliación a la Seguridad Social en el último año en términos absolutos, sumando 116.942 nuevos trabajadores (un 3,82 por ciento más). La siguen Andalucía (94.828; 3,17 por ciento), Cataluña (94.512; 2,89 por ciento) y Comunidad Valenciana (64.560; 3,57 por ciento). A nivel nacional, la afiliación se ha incrementado en un 2,94 por ciento (casi un punto menos que en la Comunidad de Madrid).

"Hay que destacar que en la Comunidad de Madrid ya se ha recuperado la totalidad del empleo destruido por la crisis económica (125 por ciento) y se han alcanzado los 3.177.409 trabajadores, la cifra más alta en un mes de enero de la serie histórica y 109.932 más que al inicio de la crisis. En España sólo se ha recuperado el 82 por ciento del empleo destruido durante la crisis", destacan.

Así, señalan que en términos intermensuales la afiliación ha descendido un 0,97 por ciento en la región (31.138 trabajadores) y un 1,08 por ciento en España (204.865 trabajadores menos).

NÚMERO DE AUTÓNOMOS CRECE UN 2,8 POR CIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO

En cuanto a la afiliación de los autónomos en la Comunidad, hay que destacar que se ha incrementado un 2,8 por ciento en el último año (10.959 personas más), aunque ha sufrido un leve descenso del 0,6 por ciento en el último mes.

Por ello, el número de autónomos en la región se sitúa en 399.441. A nivel nacional el descenso de autónomos ha sido de 20.290 trabajadores durante el último mes (también un 0,6 por ciento menos), mientras que se ha incrementado en 40.481 en el último año, con un 1,3 por ciento (menos de la mitad del incremento registrado en la Comunidad).