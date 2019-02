Garrido asegura que tienen la "obligación" de tramitar las nuevas universidades privadas y que la Asamblea decidirá

Publicado 13/02/2019 20:37:05 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado este miércoles que tienen la "obligación" de tramitar el expediente para la creación de tres universidades privadas, pero que luego será la Asamblea de Madrid la que decidirá si lo aprueba o no.

Así lo ha indicado Garrido en declaraciones a los periodistas antes de la entrega de los Premios Comunidad de Madrid del diario 'La Razón', al ser preguntado sobre que algunos rectores de universidades no hayan visto con buenos ojos que el Consejo de Gobierno regional haya remitido a la Cámara regional los proyectos para la creación de tres universidades privadas.

El presidente madrileño ha explicado que son centros adscritos que piden convertirse en universidades y que el Gobierno regional tiene la obligación de tramitar este expediente porque "dejarlo inconcluso sería prevaricación".

"Tenemos que sí o que no; que no, no puede ser posible porque cumplen todos los requisitos y el sí lo tiene que dar la Asamblea de Madrid; pero no es extraño que los centros quieran pasar a ser universidades", ha sostenido.