Garrido (CEIM) critica "la pérdida de calidad democrática" y "el mensaje negativo a los inversores" tras los pactos

"Si las empresas se fueron de Cataluña lo hicieron por una falta de seguridad, porque había un ambiente de enorme desconfianza", ha asegurado

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEIM (CEOE), Miguel Garrido, ha criticado este lunes "la pérdida de calidad democrática" y "el mensaje negativo a los inversores", tras los pactos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, al tiempo que ha señalado que el tejido empresarial español está "enormemente preocupado" por las "consecuencias" de este pacto, que puede ser "muy negativo".

Además de la amnistía y de la intención de Junts de convocar un referéndum de autodeterminación, el acuerdo suscrito por el PSOE y el partido de Carles Puigdemont establece que se apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo "singular" sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre esa comunidad.

Durante una entrevista en el programa 'Espejo Público' en Antena 3, recogida por Europa Press, Garrido ha calificado de "un ataque frontal a la libertad" la propuesta de Junts que estudia sancionar a aquellas empresas con sede diferente a su centro operativo. "Si las empresas se fueron de Cataluña lo hicieron por una falta de seguridad, porque había un ambiente de enorme desconfianza", ha asegurado el presidente de la patronal madrileña.

"No se puede penalizar a una empresa por tomar decisiones dentro de su libertad, cumpliendo las leyes, de decidir dónde o cómo quieren llevar a cabo su actividad", ha afirmado Garrido. Asimismo, ha asegurado que "mediante amenazas las empresas no solo no van a volver, sino que probablemente se seguirán yendo".

Las declaraciones de Garrido en Espejo Público se producen en el marco de celebración este lunes de un comité de la CEOE "extraordinario y de urgencia", ante el acuerdo alcanzado para la investidura de Pedro Sánchez.

Ante esta reunión de carácter "urgente", que tendrá lugar a partir de las 16.00 horas según fuentes de la patronal consultadas por Europa Press y que fue anunciada el 9 de noviembre tras el acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts en el marco de la investidura de Sánchez, Garrido ha defendido que "es habitual y normal que se reúna el comité ejecutivo antes de tomar un posicionamiento público" y que "no le consta" una división expresa de Foment del Treball, la patronal catalana.

"EL MERCADO LABORAL EN ESPAÑA NO FUNCIONA"

Durante la entrevista, Garrido también ha criticado el funcionamiento del mercado laboral en España, asegurando que "no funciona" y que habrá que "tomar medidas para solucionarlo", siguiendo la línea de una "mayor flexibilidad". "No tiene ningún sentido que España siga teniendo las cifras más altas de desempleo de Europa mientras que cientos de miles de puestos no se cubren", ha señalado el presidente de CEIM.

"Yo lo que creo es que hay que vincular las ayudas a una búsqueda activa de empleo, a una formación para que las personas puedan estar preparadas. Es verdad que solucionamos un problema puntual, pero no conseguimos realmente lo importante, que es volver a introducir a esas personas en el mercado de trabajo, ha detallado Garrido, para incidir en trabajar en "fórmulas" que obliguen a esas personas o las estimulen a "una búsqueda activa de empleo y a mejorar su capacitación en aquellos sectores que sí hay un empleo".