Garrido cree que sería “merecido” que sus consejeros y la presidenta de la Asamblea estuviesen en la lista de Díaz Ayuso

Publicado 21/03/2019 14:11:34 CET

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha defendido este jueves que sería "merecido" que los consejeros del Gobierno regional y la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, estén en la lista electoral de la candidata del PP a la Presidencia autonómica, Isabel Díaz Ayuso, aunque ha reconocido que es ella la que tiene que seleccionar a los que "más pueden aportar a su visión política y proyecto".

En declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de la Asamblea, donde se celebra el último Pleno de la Legislatura, Garrido ha defendido que le encantaría que esto sucediese, además porque considera que el trabajo que han realizado es "muy bueno".

En cuanto a su futuro, el presidente madrileño ha reconocido que ir en las listas del PP al Senado o al Parlamento Europeo son "opciones" aunque ha asegurado que, aunque todavía no sabe donde irá, la incógnita se despejará "en pocos días".

El dirigente autonómico no ha querido adelantar si de ir en alguna de estas listas tendría que dejar el cargo, que tomaría con carácter de interinidad el vicepresidente regional, Pedro Rollán. "No sé donde voy a estar, cuando llegue el momento lo pensaremos. Esto de anticipar pasos no conduce a nada", ha recalcado.

Por otra parte, Garrido ha hecho hincapié en que este ha sido "un día emotivo" puesto que finalizan los trabajos en la Asamblea de Madrid y ha destacado que en esta jornada los portavoces de los grupos, en el turno que han tenido durante la sesión plenaria para despedirse, han estado "a la altura del as circunstancias".

"Más allá de puntos de vista diferentes, hoy ha habido un reconocimiento al trabajo de todos. Honestamente, ha habido un buen ambiente parlamentario. Todos nos habremos equivocado alguna vez", ha dicho.

Así, ha hecho un llamamiento para que en la próxima Legislatura haya un clima de "consenso" y que en la Cámara haya el menor espacio posible para cualquier ideología que plantee "la división, el enfrentamiento y la confrontación". Para Garrido, "gobernar para todos es clave". "No son momentos para que la ideología se imponga sobre todo lo demás", algo que está bien para cuando se es presidente de un partido y no de un gobierno.