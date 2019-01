Garrido defiende su "moderada" forma de gestionar: "No me voy a afilar el colmillo a estas alturas"

Publicado 13/01/2019 12:35:51 CET

No tiene decidido su futuro y cree que los candidatos son "esplendidos"

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que no tiene aún decidido su futuro tras la designación de candidatos, ha defendido este domingo su "moderada y tranquila" forma de gobernar. "No me voy a afilar el colmillo a estas alturas, ya es tarde", ha sostenido.

En declaraciones a los medios de comunicación, a la entrada del acto de presentación de los candidatos para Madrid, Garrido ha sostenido que cree que la selección se hace "sobre todo pensando en el momento coyuntural", dependiendo de "muchos factores" y en base a quien pueda tener "un mejor perfil para ganar las elecciones".

"Honestamente cree que han acertado y estoy convencido de que las vamos a ganar. Yo soy como soy y tampoco se va a cambiar a nadie", ha manifestado, flanqueado por el vicepresidente regional, Pedro Rollán, y la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, respondiendo así a las críticas de que podría no haber sido elegido por su perfil gris.

Garrido ha reconocido que en política se conocen "las reglas del juego" y que, aunque a él le hubiera gustado seguir siendo presidente, cree que el partido tiene que elegir "a las personas que en cada momento son las que mejor pueden presentarse y ganar las elecciones".

A su parecer, la elección es "buena" y por tanto desde el minuto uno "todos con ellos apoyarles para volver a ganar". "En mi van a a tener el primer apoyo, soy el presidente de la Comunidad y seguiré haciendo las mismas cosas hasta la fecha y ayudar", ha dicho, todo a la candidata 'popular' a la Presidencia autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que "además de compañera es amiga", ya que se conocen desde hace 15 o 16 años.

Con ella y con el candidato al Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, ya ha hablado para ponerse a su disposición. Garrido ha hecho hincapié en que Díaz Ayuso tiene "experiencia en gestionar" porque fue su viceconsejera de Presidencia durante un tiempo.

ASPIRANTES NO CONOCIDOS MEDIÁTICAMENTE

Preguntado por el hecho de los aspirantes no sean conocidos mediáticamente, el jefe del Ejecutivo madrileño ha defendido que cuando se nombra a los candidatos enseguida se dan a conocer porque "los medios lógicamente van a reclamar su atención".

"Yo creo que no es un hándicap lo importante es tener las ideas claras y saber lo que se quiere hacer. Yo creo que es una política continuista de la que hemos hecho, que yo creo que ha sido buena para la Comunidad", ha dicho.

Garrido, que conoció la noticia del propio presidente del PP, Pablo Casado, ha agradecido las formas porque "esas cosas a veces son tan difíciles tanto para el que las escucha como para el que las dices". En este sentido, ha manifestado que "es un minuto" que no apetece pasar, porque hubiera gustado pasar otro.

Para el dirigente autonómico, que Casado haya tenido la deferencia de llamarlo para decírselo en persona "le honra". "Las cosas son como son, la vida sigue. Tengo muchos meses para trabajar como presidente, para mi ha sido un honor ser presidente y seguir siéndolo hasta el final", ha apostillado.

FUTURO SIN DECIDIR

Por otra aparte, Garrido ha indicado que su futuro lo pensará "tranquilimente" durante unos días y, posteriormente, se lo comunicará al presidente del PP. Pero, se trata, para él, de algo "que hoy no toca" ya que se viene a la cita a "celebrar las dos candidaturas", que ha tildado de "espléndidas y buenas para ganar Madrid".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido que Casado es "una persona muy generosa" y por tanto cuando lo tenga decidido se lo trasladará y si el cree que le puede ser "útil en algún sitio" estará "encantado".