Garrido dice que taxis y VTC pueden incluir "consideraciones" en la normativa y que los tribunales son "el último" paso

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha afirmado que tanto los taxis como las VTC pueden incluir "argumentos y consideraciones" que pueden mejorar la nueva normativa de los vehículos de transporte con conductor y ha defendido que los tribunales deben ser "el último" paso.

"Ayer pusimos sobre el escenario los parámetros por los que se va a regir esta modificación legal pero hay todavía muchos más pasos por supuesto en la tramitación tanto en el Consejo de Gobierno como con posterioridad en la Asamblea", ha asegurado el consejero en una entrevista esta mañana en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

Así, ha señalado que antes de ir a los tribunales hay "muchos más pasos" en los que se pueden hacer "aportaciones", aunque ha manifestado que si los taxis tienen claro "que en lo esencial no están de acuerdo", pueden ir a los tribunales ya que "es el lugar para defender las cosas".

Sin embargo, el consejero ha defendido la nueva regulación de las VTC al sostener que define "con claridad lo que puede y no puede hacer". "No pueden hacer captación, no pueden parar a un ciudadano que quiera montar, eso solo lo puede hacer un taxi", ha apuntado, a lo que ha añadido que es un "privilegio" de los taxistas que "está claro".

Además, ha subrayado que se añade un régimen de sanciones para que tengan una sanción "muy elevada", ya que a partir de cinco faltas graves se podrá retirar la licencia de actividad de estos vehículos. "Es una apuesta por que no haya intrusismo y haya competencia leal", ha apostillado.