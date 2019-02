Garrido está a disposición de Casado para donde pueda "ser útil" y reconoce que "hay nerviosismo" ante las listas

Publicado 22/02/2019 12:59:36 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha sostenido este viernes que está a disposición del presidente del PP, Pablo Casado, para donde pueda "ser útil" y reconoce que "siempre hay nerviosismo" ante la confección de las listas electorales.

"Tampoco hay nada nuevo bajo el sol, en todos los partidos cuando llega un proceso electoral lógicamente surge alguna inquietud", ha indicado el dirigente autonómico, en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, tras un acto en la Real Casa de Correos.

Garrido ha hecho hincapié en que en estos procesos "siempre hay renovación, siempre hay una parte de personas que por muy diferentes razones abandonan las listas y pasan a trabajar en otras cosas para el partido o vuelven a la vida privada" así como hay otros que entran "nuevos". "No pasa absolutamente nada. Eso es normal, razonable y ha pasado siempre", ha defendido.

En cuanto a su futuro, el jefe del Ejecutivo madrileño ha recordado que él ya le dijo a Casado que si hay un lugar "en el que pueda servir una trayectoria política y una experiencia, estupendo".

Garrido ha remarcado que su presidente ha sido "generoso" y él sabe que "cualquier cosa que le pidiera y estuviera en su mano la haría" aunque ha incidido en que todavía no le ha dicho nada sobre este particular. "Como las listas se configuran pensando en las mejores personas para cada candidatura, voy a esperar a que el partido las haga. Si me solicitan algo encantando de colaborar y de trabajar donde ellos crean", ha dicho.

NO VE "DUREZA" EN CASADO

Por otra parte, al ser preguntado por si Casado ha endurecido su discurso, Garrido ha señalado que lo conoce desde hace mucho tiempo y "siempre ha mantenido la misma línea, de moderación".

Lo que ocurre, a su parecer, es que "son momentos complicados para España y hay que decir cosas que pueden sonar fuertes pero no lo son". "La defensa en este momento de la unidad de nuestro país hay que decirla por mucho que pueda sonar fuerte, porque es lamentable un presidente de la Nación que llego a serlo gracias al apoyo de quien quería romperla", ha puesto como ejemplo.

Para el dirigente regional, son "tiempos difíciles" y por ello toca "dar la batalla ideológica y de los intereses generales". "Pablo Casado siempre ha tenido un discurso de centro, es una persona moderada, no le tengo que dar ninguna recomendación porque creo que está donde tiene que estar", ha remachado.