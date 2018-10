Garrido ve "una buena noticia para Casado y la verdad" que la Fiscalía se oponga a investigarle por su máster

Publicado 21/09/2018 12:46:47 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Angel Garrido, considera "una buena noticia" para el presidente del PP, Pablo Casado, y "para la verdad" que la Fiscalía se oponga a investigarle por las presuntas irregularidades en su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

"Es lo que todos queríamos, no había motivo para esa investigación. Me alegro de que la Fiscalía emita su informe. Ahora el Juzgado tendrá que valorar pero ya la parte acusatoria indica que no hay indicio para que se siga la acusación", ha dicho Garrido tras su visita esta mañana al Centro de Alzheimer Fundación Reina Sofía.

La Fiscalía del alto tribunal ha presentado este viernes un informe en el que rechaza que se abra una causa contra el líder del PP, después de que una juez de Madrid apreciara "indicios de responsabilidad penal" en la obtención del posgrado de Casado y elevase la causa al Supremo.