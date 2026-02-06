El gasto medio en rebajas en Madrid se sitúa en 291 euros, un 16% menos que en 2025

Archivo - Rebaja, rebajas, compra, compras, comprar, comprando - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio en rebajas en la Comunidad de Madrid se situó en 291 euros, lo que supone una caída del 16% respecto a 2025, cuando el gasto alcanzó los 344 euros, según datos del Observatorio Cetelem.

Pese a este descenso, Madrid mantiene un nivel de gasto superior al conjunto de España, con un importe medio un 12% por encima de la media nacional, situada en 259 euros.

Más allá del ajuste del gasto, los datos reflejan una percepción más estable entre los consumidores madrileños. El 39% asegura haber gastado lo mismo que durante las rebajas del año anterior.

Al mismo tiempo, el porcentaje de quienes afirman haber reducido su gasto cae de forma significativa, del 44% al 32%, lo que supone once puntos porcentuales menos.

En paralelo, el 29% declara haber gastado más que en la campaña anterior, cuatro puntos más que el año pasado, aunque aún por debajo de la media nacional. La inflación condiciona las decisiones de compra.

La inflación continúa siendo el principal factor explicativo del menor gasto durante las rebajas. Entre los madrileños que reconocen haber gastado menos en 2026, el 80% señala el impacto de la inflación en su economía personal como la causa principal.

Aunque esta cifra es tres puntos inferior a la registrada en 2025, sigue situándose por encima del promedio nacional, lo que confirma que la presión sobre el poder adquisitivo sigue influyendo de manera directa en el comportamiento del consumidor.

MODA AL FRENTE Y MAYOR SELECTIVIDAD EN LAS CATEGORÍAS

La ropa vuelve a liderar las compras de rebajas en la Comunidad de Madrid, con un 76% de consumidores que declara haber adquirido este tipo de productos, dos puntos más que el año anterior.

Junto a la moda, destacan los incrementos registrados en calzado y complementos, que alcanzan el 42% tras crecer siete puntos, y en perfumes, que sube hasta el 26%, con un aumento de seis puntos respecto a 2025.

También gana peso categorías como smartphones y viajes, ambas con un crecimiento de tres puntos. En sentido contrario, el textil y el calzado deportivo retroceden tres puntos, reflejando un cambio en las prioridades de compra.

Los hábitos de compra evolucionan hacia un modelo cada vez más híbrido. En 2026, el 53% de los madrileños combina compras online y en tiendas físicas, lo que supone un incremento de doce puntos respecto al año anterior.

Este avance se produce en paralelo a la caída de las compras realizadas exclusivamente por un único canal, tanto online, que desciende hasta el 20%, como en tiendas físicas, que se reduce al 27%.

En este proceso de transformación, la tecnología adquiere un papel creciente, el 28% de los consumidores madrileños reconoce haber utilizado herramientas de Inteligencia artificial durante el proceso de compra en el periodo de rebajas, especialmente para comparar precios, buscar ofertas y tomar decisiones de compra más informadas.

METODOLOGÍA

El Observatorio Cetelem presenta en febrero de 2026 el z00m de gasto en rebajas. Los datos analizados y las reflexiones incluidas en esta edición se han obtenido a partir de una encuesta online realizada por la empresa Investmarket, con metodología CAWI.

El estudio se dirige a la población española mayor de 18 años, con ámbito nacional, y cuenta con un tamaño de muestra de 1.000 encuestas, con un error muestral de 3,16% para datos globales.