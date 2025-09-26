(I-D) La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, durante una reunión en la Real Casa de Correos, a 26 de septiembre de 2025, - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La situación en la Franja de Gaza, la falta de vivienda o el difícil acceso a una de ellas y la situación del transporte público en este mes de septiembre tras el verano son algunos de los asuntos que han marcado las propuestas que han trasladado los grupos parlamentarios (Más Madrid, PSOE y Vox) en las reuniones con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Se han reunido con la mandataria madrileña y varios consejeros el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, y la de Más Madrid, Manuela Bergerot, por la mañana; mientras que la sesión vespertina ha sido para la del PSOE, Mar Espinar, y la de Vox, Isabel Pérez Moñino. Tras las ruedas de prensa de las portavoces de la oposición ha hecho una valoración el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

PP CITA OCHO LEYES QUE IRÁN A LA ASAMBLEA

El primero en entrar a la reunión ha sido el PP, cuyo portavoz ha afirmado que han mantenido un encuentro de "coordinación" con el Ejecutivo autonómico para el impulso legislativo de este curso político.

Así, la nueva ley de universidades de la Comunidad de Madrid --Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades (LESUC)-- llegará "en breve" a la Asamblea junto a ocho otras reformas o normas impulsadas por el Gobierno regional o por el PP.

La lista que ha planteado Díaz-Pache incluye: la ley para considerar al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar, una ley de simplificación administrativa, una ley de apoyo a la empresa familiar, la modificación de la ley del suelo, la ley de calidad de los servicios sociales, la ley de universidades, una modificación de la ley de Hacienda y los Presupuestos para 2026.

VIVIENDA, GAZA Y SALUD POR MÁS MADRID

Por su parte, los tres grupos de la oposición han acudido con propuestas basadas en sus temas clásicos. En el caso de Más Madrid, Manuela Bergerot ha sugerido bajar al 2% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de la primera vivienda y subirla al 20% a partir de la tercera adquisición.

También ha planteado que la Comunidad cree un sello 'Madrid sin Humo' para fomentar que los bares madrileños se declaren voluntariamente espacios libres de humo en sus terrazas, adelantándose a la nueva regulación que promueve el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, ha requerido un plan de acogida del alumnado de Gaza en la misma línea que con los refugiados ucranianos. "Incluyendo garantía de matriculación inmediata para los niños y niñas gazatíes, apoyo lingüístico, atención a la salud mental ante el trauma, comedor, transporte y acceso a libros de texto", ha planteado Bergerot, quien ha afirmado que se fue "ejemplo" con la atención a los ucranianos y debería ser igual con los palestinos.

Además, han cargado contra la Comunidad de Madrid al entender que hay un "caos" en el transporte público por las obras que se están desarrollando en la capital como el soterramiento de la A-5 o los trabajos que tienen cortada parte de la Línea 6 de Metro de Madrid.

En clave política, ha comenzado su reunión planteándole a Ayuso una pregunta: "¿Está orgullosa de haber convertido la Puerta del Sol en una institución vinculada a una organización criminal?".

19 MEDIDAS DE 6 ÁREAS POR EL PSOE

La portavoz del PSOE, por su parte, había acudido con un documento que recoge 19 propuestas en seis temas que son "esenciales" para los socialistas. Entre ellas figura la campaña institucional 'Palestina te necesita' emulando la de Ucrania lanzada en 2022. En vivienda insisten en un Pacto Regional, en aplicar la Ley de Vivienda Estatal y en rehabilitar de forma "urgente" las públicas deterioradas.

A pesar de este documento que envió el partido por la mañana, el balance en rueda de prensa ha sido otro. Espinar trasladaba que sobre la mesa se había puesto la situación en la Franja de Gaza, la contraposición de modelos entre Sol y Moncloa en temas como vivienda y la pareja de la presidenta, Alberto González Amador.

Es por este último por el que ha afirmado que el final de la reunión ha sido "abrupto", algo que ha negado la Comunidad de Madrid. "¿Por qué no da las explicaciones de los chanchullos que rodean a su pareja. Por qué no explica quién ha pagado el ático donde vive. ¿Por qué dice que la Comunidad de Madrid no defiende a su pareja y lo llama particular cuando la Comunidad de Madrid no ha hecho otra cosa desde el minuto cero? ¿Por qué pone a su jefe de gabinete a defender a su pareja por Twitter o allá donde esté. Pues no le ha sentado bien?", ha expuesto la portavoz socialista.

En cambio, el portavoz del Gobierno ha afirmado que no ha existido ese "final abrupto" sino que Espinar "solo necesitaba una excusa" para sacar en la conversación a Alberto González Amador.

VOX EXIGE QUE LA COMUNIDAD "NO ATAQUE" A JUECES

Por último, Vox en Madrid ha acusado al PP de "bloquear" a sus votantes y propuestas y ha reclamado al equipo de la presidenta de la Comunidad que "no ataque a los jueces", que no "cometa ese gigantesco y tremendo error y grave irresponsabilidad".

"Estas prácticas son propias de la mafia socialista, que hacen un daño irreversible a la separación de poderes y que perjudican la confianza de los españoles en la justicia. Les hemos pedido en la reunión que no lo hagan, que nosotros no podemos ser como ellos y desde luego Vox no lo es", ha planteado su portavoz.

Asimismo, ha insistido en propuestas clásicas de la formación como el rechazo al velo islámico en colegios y espacios públicos, que se hagan pruebas de edad a menores extranjeros no acompañados o que se imponga la "prioridad nacional" en los servicios públicos.

En concreto, el consejero de Presidencia se ha referido a las críticas de Vox en materia de inmigración y le ha explicado "cuáles son las competencias que tiene cada una de las administraciones públicas". "Lo que le hemos dicho es que lógicamente nosotros estamos tan preocupados como pueden estar ellos, incluso yo diría que hasta más, por el caos migratorio que está viviendo nuestro país por culpa de las políticas de Pedro Sánchez", ha afirmado.

Cree el portavoz del Gobierno regional que Vox "se equivoca" de enemigo cuando acusa al Gobierno de la Comunidad de Madrid de "no actuar con contundencia", y ha criticado que Vox haya "renunciado a hacer oposición al Gobierno central para hacer oposición al Partido Popular".