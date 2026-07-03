La Generación del 27 marcará la nueva temporada de Teatros del Canal con espacio para Boadella y un homenaje a Cibeles

Presentación de la temporada 26/27 de Teatros del Canal - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conmemoración de la Generación del 27 marcará la nueva temporada de Teatros del Canal, en la que habrá espacio también para la bailarina y coreógrafa Olga Pericet, actores como Pedro Casablanc o Charo López, el regreso de Albert Boadella a las tablas y un homenaje a la diosa Cibeles, icono de Madrid.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha presentado este viernes la temporada 2026/27, que tendrá como principales ejes la creación en español, la producción propia y la danza nacional e internacional, e incluirá 27 estrenos absolutos, 22 de ellos en España y 14 en la región.

De Paco ha subrayado que es "un placer" presenta la nueva temporada de esta casa que es "el principal centro escénica de la Comunidad" y que la convierte en un "templo de las artes" centrado en generar identidad, ampliar su espectro de acción y generando coproducciones a través del intercambio.

El objetivo del Gobierno regional, tal y como ha detallado, era "mejorar lo que ya funciona, ampliar sus capacidad y preparar la institución para una nueva etapa". "Madrid vive un extraordinario momento y los Teatros del Canal forman parte. Pero lo importante es seguir trabajando para que esta casa siga creciendo", ha expresado.

Por su parte, el director de gestión de Teatros del Canal, Ruperto Merino, ha subrayado que esta temporada no es "una mera suma de espectáculos" sino que conforma "una conversación" con autores, países y disciplinas diferentes entre las que surgen "relaciones imprevistas". Así, ha reivindicado que Teatros del Canal es un espacio "vivo y abierto" durante todo el año.

En el apartado de danza sobresalen importantes compañías como Kidd Pivot, Sydney Dance Company, la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que estrenará tres nuevas producciones.

Reunirá además a destacados intérpretes y coreógrafos como Olga Pericet, Manuel Liñán, David Coria, Sharon Fridman, Blanca Li y Crystal Pite, junto con la Compañía Antonio Gades.

La recuperación, revisión e interpretación contemporánea de grandes autores y textos del repertorio universal constituirá otra de las señas de identidad para el nuevo curso. La programación regresará a las fuentes de la dramaturgia a través de los mitos y tragedias de Eurípides, Esquilo y Sófocles.

En esta línea se sitúan 'Electra Jonda', de Juan Guerrero Zamora, y 'Proyecto Espiral', de la Compañía Nacional de Teatro de México.

CANAL HISPANIDAD Y OFERTA INTERNACIONAL

Canal Hispanidad volverá a facilitar el encuentro entre distintas escenas iberoamericanas. La temporada reunirá a maestros como Mauricio Kartun y Fabio Rubiano junto a creadores y compañías como Guillermo Calderón, Pompeyo Audivert y el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Asimismo, acercará por primera vez al público español nuevos nombres como Juanse Rausch y Valeria Lois.

La oferta internacional pondrá el foco en la escena berlinesa con la presencia de la Schaubühne, uno de los grandes teatros europeos desde los años sesenta y dirigido por Thomas Ostermeier, además de Constanza Macras y su compañía DorkyPark.

La creación española contará con el regreso de Albert Boadella a las tablas, con la dirección de Martina Cabanas Collell; José Luis Alonso de Santos firmará la versión de 'Los locos de Valencia', de Lope de Vega, y Ainhoa Amestoy abordará el universo de Sartre desde una adaptación contemporánea.

Asimismo, 'La herencia', del dramaturgo estadounidense Matthew López, llegará con Josep Maria Mestres al frente; Xabier Albertí presentará un espectáculo teatral y musical protagonizado por Silvia Marsó, y la programación incorporará también propuestas de autores más jóvenes, como Félix Estaire.

EL LEGADO DE LA GENERACIÓN DEL 27

Entre los hitos de la temporada, destaca la conmemoración del centenario de la Generación del 27 con nombres como Charo López, Pedro Casablanc o Juan Echanove.

Este homenaje recorrerá distintas modalidades de las artes escénicas: desde la danza, con una nueva producción del Ballet Español de la Comunidad de Madrid en torno a 'La Argentinita' a lo que se suma 'Cibeles. El ritual', hasta el teatro, con títulos como 'Yerma' y 'Las hijas de Bernarda', además de una producción propia vinculada a la figura de Rafael de León.

La programación abrirá también un espacio destacado a la creación vinculada a las artes vivas y performativas, con una nueva propuesta de la creadora residente Olga Blanco y trabajos de Óscar Bueno, Aurora Bauzà y Pere Jou y La Juan Gallery.

La música ocupará asimismo un lugar relevante, con un recorrido que abarcará desde el barroco hasta la electrónica de Cora Novoa y la propuesta argentina 'Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires'.

La oferta se completará con iniciativas como Canal Familia, que facilita la conciliación al ofrecer talleres de creación escénica para niños mientras los adultos asisten a un espectáculo; Canal Plaza, con conciertos gratuitos a cargo de la JORCAM; y los ensayos abiertos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid.