Getafe y Arganda del Rey sumarán 1.505 plazas públicas de ESO y Bachillerato

Archivo - Colegio Miguel Hernández de Getafe - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ampliará su oferta educativa pública con la creación de 1.505 nuevas plazas de Educación Secundaria y Bachillerato en los municipios de Getafe y Arganda del Rey.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la adjudicación de las obras para la construcción de un instituto en la primera localidad y la finalización de otro en la ciudad argandeña, actuaciones que contarán con una inversión de más de 22,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses, ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

En Getafe, el futuro IES del barrio de Los Molinos dispondrá de 28 aulas para grupos de Secundaria y Bachillerato, cinco espacios de desdoble, otros cinco de apoyo, 10 seminarios, aulas específicas, dependencias administrativas y gimnasio. El presupuesto será superior a los 13 millones de euros.

En la planta baja se situarán el vestíbulo principal y una biblioteca con acceso independiente, concebida como una zona polivalente que podrá ampliarse. También habrá una sala de imagen y diseño preparada para acoger representaciones, conferencias y otras actividades de la comunidad educativa.

Por otra parte, en Arganda del Rey, se completarán las obras en el instituto público Eduardo Capa, cuya primera fase entró en funcionamiento al inicio del curso 2025/26. Esta nueva actuación incluirá 25 aulas de grupo y nueve específicas de informática, tecnología, laboratorios, dibujo, música e imagen y diseño.

También se habilitarán espacios para clases con un número reducido de alumnos, dependencias administrativas, un gimnasio y pistas deportivas. El Gobierno regional invertirá más de 10 millones de euros en estos trabajos.

Estos proyectos se enmarcan en el Plan de Infraestructuras Educativas de la presente legislatura, que supondrá una inversión total de más de 330 millones de euros para la culminación de cerca de un centenar de obras que en conjunto suman casi 24.000 nuevas plazas a la oferta pública de la región.