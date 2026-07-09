Getafe cierra el parking del Coliseum a no residentes tras el "caos de movilidad" del primer día del Mad Cool

Público durante la actuación de la banda Wolf Alice en el Mad Cool 2026, en el recinto Iberdrola Music, a 8 de julio de 2026, en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe ha exigido explicaciones urgentes a la Delegación de Gobierno, al Ayuntamiento de Madrid y a los promotores del festival Mad Cool, tras el "caos de movilidad" provocado en el municipio durante la primera jornada de conciertos y ha anunciado que cierra el parking del Coliseum -- el estadio de fútbol local-- para los no residentes en la ciudad.

El Gobierno local, en un comunicado, ha criticado el "cambio de criterio improvisado" en la primera jornada de conciertos en el Espacio Iberdrola Music. Han afirmado que "sin ningún tipo de consenso previo", la Guardia Civil decidió "unilateralmente" desviar el tráfico procedente de la M-45 a Getafe Norte.

"Trasladó todo el embotellamiento a un barrio residencial, el cual sufrió una grave congestión que fue empeorando conforme avanzaba la tarde. Esta decisión se tomó de manera unilateral, y saltándose por completo todos los acuerdos obtenidos en las reuniones previas de seguridad mantenidas para tal efecto, como ya sucedió con el Festival Iberdrola Music recientemente, en el mismo recinto", ha reprochado el Gobierno local.

A renglón seguido, ha criticado el "absoluto desastre en la gestión del flujo peatonal", ya que --según datos de Policía Local-- mientras 6.000 asistentes utilizaron el municipio como vía de entrada al recinto, la cifra "aumentó exponencialmente hasta las 16.000 personas durante la salida".

Esta multitud "deambuló totalmente desorientada" por las calles de Getafe preguntando por la estación de tren de Villaverde, lo que "evidencia un nulo plan de comunicación y señalización por parte de la organización del evento".

"Este descontrol peatonal obligó a mantener la glorieta de la M-45 cortada por un semáforo de la Guardia Civil durante periodos muy largos, bloqueando por completo la vía de entrada a Getafe", ha reprochado.

De igual forma, la salida de Getafe hacia Villaverde por la calle Federica Montseny también quedó "colapsada por la inmensa cantidad de personas" que salían desde el recinto, trayendo consigo, además, "problemas de incivismo.

El Ayuntamiento ha afirmado que la Policía Local se vio obligada a interponer cerca de 100 sanciones en calles del barrio como Rosa Chacel, Teresa de Calcuta, Rosa de Luxemburgo y Rosa Montero, así como en el aparcamiento del Coliseum. Asimismo, se detectó el estacionamiento irregular masivo de motocicletas sobre las aceras.

"El Ayuntamiento de Getafe reitera que esta situación, catalogada desde el punto de vista de la movilidad como la peor de todas las ediciones del festival, no se puede mantener en el Recinto Iberdrola Music, ni con Mad Cool ni en futuros conciertos como los previstos por Shakira", ha recalcado.

Por ello, el Ayuntamiento ha reclamado cambios inmediatos de cara a los conciertos programados para hoy, así como para el viernes y sábado. Como primera medida preventiva y para "proteger el entorno vecinal, el Ayuntamiento ha anunciado que se prohibirá el acceso al aparcamiento del Coliseum a los no residentes".