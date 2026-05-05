Getafe plantará 150 árboles en caballón natural de la M-45 para mitigar el ruido del Iberdrodola Music

Imagen en uno de los proyectos en desarrollo - AYUNTAMIENTO DE GETAFE

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe ha anunciado que plantará 150 nuevos árboles en el caballón natural que separa Madrid y Getafe a través de la M-45 con el objetivo de aminorar las molestias de ruido que causan en los vecinos los grandes eventos que se celebran en el recinto Iberdrola Music de Villaverde y ante "la inacción de la Comunidad de Madrid con el apantallamiento acústico".

En un comunicado, el Consistorio liderado por Sara Hernández (PSOE) ha remarcado que esta medida, además de ayudar en la renaturalización del entorno, servirá también para paliar las molestias que sufren los vecinos de Getafe Norte y Los Molinos ante eventos como el Festival Mad Cool.

En la misma línea, se trata de una iniciativa que se pone en marcha además ante la falta de respuesta a la reivindicación del Ayuntamiento para el apantallamiento de la M-45 para tratar de reducir las molestias que este recinto causa en los vecinos. "Por parte de los promotores, el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid, todavía no se ha tomado ninguna medida al respecto", ha denunciado el Consistorio.

OTROS DOS PROYECTOS

En total, el área de Parques y Jardines está desarrollando tres proyectos distintos de ampliación de las zonas verdes en el barrio de Getafe Norte, dos de ellos solicitados por los vecinos a través de los Presupuestos Participativos.

"Con estas actuaciones vamos a mejorar tanto el aspecto del barrio, como la calidad de vida de los vecinos de Getafe Norte a través de una renaturalización que implica dar vida a espacios en desuso, ampliar los metros de zonas verdes o tratar de aminorar las molestias del recinto Iberdrola Music", ha explicado el concejal de Mantenimiento, Roberto Fernández.

En este sentido, en la calle de las Secuoyas, junto al colegio Gloria Fuertes, y próximo al Centro de Salud o el Polidepotivo de Juan de la Cierva, se está recuperando para los vecinos una parcela en desuso, que contará con una fuente ornamental, bancos, iluminación led, y caminos de zahorra para mejorar la movilidad de este entorno durante todo el año.

También está previsto plantar cerca de 50 nuevos árboles para reverdecer la zona y generar espacios de sombra, así como nuevas zonas de arbustos.

Otro de los proyectos, que está a punto de terminar, se centra en la carretera de Villaverde, frente al centro comercial Bulevar Getafe. Allí se ha mejorado la movilidad, eliminando acera en mal estado, que han sido sustituidas por nuevos itinerarios peatonales y más espacios para la pradera de césped y zonas verdes del entorno de más de 4.300 metros cuadrados. Contará además con nuevos bancos, nuevo riego y nuevas farolas.