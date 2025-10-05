Gloria Estefan llena la Plaza de Colón con un concierto gratuito por la Hispanidad

La cantante cubana, Gloria Estefan, ha llenado este domingo la Plaza de Colón. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante cubana, Gloria Estefan, ha llenado este domingo la Plaza de Colón con un concierto gratuito, con motivo de la semana de la Hispanidad, donde ha cantado algunos de sus temas más emblemáticos, como 'Mi tierra', 'Conga' y 'Hoy'.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha sumado a los miles de madrileños que han llenado la Plaza de Colón para "disfrutar" del concierto gratuito de la cantante y compositora de origen cubano Gloria Estefan, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Esta actuación, convertida en uno de los actos centrales de la programación de Hispanidad 2025, se enmarca en la quinta edición de este evento cultural que se celebra bajo el lema 'Todos los acentos del español caben en Madrid'.

Estefan, embajadora de la música hispana, ha conmemorado en Madrid el 50º aniversario del inicio de su trayectoria artística con una actuación "histórica", en la que además de interpretar sus temas más representativos, ha presentado canciones de su último trabajo discográfico, 'Raíces'.

Algunos de los seguidores de Estefan han admitido que llevan desde las 6 horas de la mañana, pero aseguran "merece la pena". Una de las fans ha mostrado su felicidad y emoción por acudir a una actuación de la cantante por primera vez. "Me enteré de que ella venía y dije, dejo todo y vengo", ha añadido en declaraciones a Europa Press Televisión.

Asimismo, han asegurado que "segurísimo" va a ser un "gran concierto". Otra mujer ha contado que espera un "espectáculo total, como ella lo sabe hacer".

Respecto a las canciones favoritas, una joven se ha mostrado indecisa pues según ha aclarado "todas son muy bonitas". Por su parte, otra asistente ha indicado que su tema preferido es 'Mi tierra' porque representa a "todas las personas" que vienen de otro país "para buscar un futuro mejor".

CABALGATA DE LA HISPANIDAD

Por la tarde, la Gran Cabalgata de la Hispanidad recogerá el relevo y tomará la Gran Vía a partir de las 18 horas. Este desfile reunirá a 2.500 participantes de los 23 países de habla hispana, junto con Filipinas, que se suma por primera vez a la fiesta.

Argentina, país invitado de honor en esta edición, abrirá el desfile, acompañada de destacadas agrupaciones, entre otrass, Leyendas de México, Mariachi Sol de América, Macondo de Colombia, el Ballet Dominicano de Europa, Kathia Coronel de Paraguay, San Simón Sucre de Bolivia, Raíces y Cal y Canto de Chile, Muana Sinepi de Guinea Ecuatorial o La Tremenda de Cuba.

Madrid también tendrá un papel protagonista con un homenaje a Francisco de Goya a cargo de la compañía Morboria, junto a la Banda Sinfónica Complutense, el Conservatorio Arturo Soria, la Banda Teresa Berganza y agrupaciones de danza tradicional.