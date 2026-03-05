El Gobierno adelanta que rechazará repatriar a menores migrantes no acompañados solicitados por la Comunidad

Archivo - Cartel en la entrada del Centro de Menores de Hortaleza, en el que se lee 'Residencia de Primera Acogida Hortaleza', donde la policía investiga el lanzamiento de una granada al patio del mismo, en Madrid (España), a 4 de diciembre de 2019. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha adelantado que rechazará repatriar a los menores inmigrantes no acompañados solicitados por el Ejecutivo autonómico que lidera Isabel Díaz Ayuso ante "la falta de garantías en su posible retorno".

"Debe primar el interés superior del menor", han señalado fuentes de la Delegación de Gobierno en Madrid a Europa Press después de que 'El País' haya avanzado que el Ejecutivo central no tramitará los expedientes que ha enviado la Comunidad de Madrid.

"La Delegación del Gobierno en Madrid ha trasladado a la Comunidad de Madrid la decisión de no incoación de los expedientes solicitados en cumplimiento de lo previsto por la norma y en aras de preservar el interés superior del menor", han insistido desde la institución que lidera Francisco Martín.

A finales de 2025, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales informaba que había solicitado la repatriación, en ese momento, de 56 menores por tener "dificultades amplias y variadas" a la hora de integrarse.

Sin embargo, el Gobierno autonómico ha elevado ya a 88 la cifra de los expedientes de repatriación solicitados al Gobierno de menores, con "comportamientos muy graves, altos consumos y dificultades graves en la integración".

"En lugar de pedir la expulsión de menores, la Comunidad debería cumplir con sus responsabilidades de tutela. Es un tema importante en el que hay que anteponer siempre el interés del menor frente a la amenaza que supone el racismo del PP de Madrid", han defendido desde la Delegación de Gobierno.

"LES HAREMOS RESPONSABLES"

Desde la Consejería que lidera Ana Dávila han detallado a Europa Press que lo que la Delegación les ha trasladado es que "no iba a iniciar el procedimiento de repatriación" porque no tenía los informes preceptivos de las embajadas y consulados de los países de origen de los menores, "que es lo que exige la normativa, y que tiene que pedir el Gobierno".

"El delegado del Gobierno lo que vuelve hacer aquí es escurrir el bulto. Ni siquiera ha dado oportunidad a la Fiscalía a pronunciarse sobre cada uno de estos casos. Haremos responsable al Gobierno de cada acto que estos menores cometan contra un ciudadano, contra sí mismos o contra otro menores de sus centros o sus profesionales", han avisado.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Dávila ha insistido en que seguirán "velando por el interés superior del menor". "Mantener a estos menores en nuestros centros pone en riesgo, además, al propio sistema de protección de la infancia", ha advertido.

Desde la Asamblea de Madrid, ha asegurado que la Consejería lleva "muchos meses" remitiendo a la Delegación del Gobierno estos informes para que "proceda al retorno". Ha censurado la "ineptitud" de Martín a la hora de gestionar estos expedientes.