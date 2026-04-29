El Gobierno advierte de que será "muy exigente" con Madrid y el Plan de Vivienda y critica sus "palos en las ruedas"

Imagen de recurso del secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha advertido de que será "muy exigente" con la Comunidad de Madrid y la aplicación del Plan Estatal de Vivienda y ha criticado los "palos en las ruedas" que considera que ha puesto "a lo largo de todo este tiempo".

Así lo ha planteado el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, a los medios de comunicación antes de mantener un encuentro del PSOE-M con alcaldes de la Comunidad de Madrid en la sede del partido.

"Nosotros vamos a ser muy exigentes. Vamos a seguir trabajando conjuntamente y en cooperación con comunidades autónomas y con el sector privado también, por supuesto. Pero con la Comunidad de Madrid llueve sobre mojado y por supuesto vamos a seguir haciendo todo lo posible para que aquello que se firme, aquello que se planifique con el Gobierno de España, tenga los resultados necesarios", ha advertido.

Lucas ha destacado que Madrid es la autonomía en la que "más ha crecido" el precio del alquiler, así como el de la compraventa, y ha tachado de "sorprendente" que no se articulen en ella "políticas válidas y suficientes" para afrontar el problema con "las garantías necesarias que requieren los ciudadanos".

Por contra, ha sacado pecho de que el Gobierno de España aprobara la pasada semana el Plan Estatal de Vivienda, un "instrumento muy potente de concertación con comunidades autónomas, también con ayuntamientos, para intentar canalizar propuestas que permitan más promoción de vivienda, que permitan más rehabilitación, movilización de viviendas" y que haya oportunidades para los "colectivos con más dificultades".

"Es el Estado el que está poniendo los mecanismos necesarios, a pesar de la pasividad de la Comunidad de Madrid, para intentar afrontar el problema en todas sus dimensiones", ha remarcado, tras explicar que este plan para los próximos cinco años contempla más de 1.100 millones de euros para Madrid, mientras que el anterior eran 300 millones entre 2022 y 2025.

Al hilo, ha recordado que se han puesto unas "condiciones muy importantes y exigentes" por parte del Gobierno de España para este Plan. Ha recordado que se reclama cofinanciación para que no ocurra como hasta ahora, ha afirmado, que de 10 euros que se invertía en vivienda, siete eran del Estado y tres de la Comunidad. Ahora buscan que sea un 60% nacional y un 40% autonómico.

También se exige que todo el dinero que se aporta por parte del Estado tiene que ser dirigido a vivienda con protección permanente e indefinida. "Vamos a exigir que esa protección permanente se lleve a cabo, que no puedan descalificarse esas viviendas, que se proteja el parque público y que nunca más en la Comunidad de Madrid, con fondos del Estado, se vendan viviendas públicas al mejor postor como ha ocurrido en épocas pasadas", ha continuado.

Además, ha señalado que también van a ser "exigentes al máximo" en luchar contra el fraude a la hora de que las viviendas puedan ser adjudicadas "de la manera más transparente y objetiva posible".

Por último, ha apostillado, van a estar "especialmente exigentes" con la Comunidad de Madrid "para que las ayudas puedan llegar a todo el mundo sin discriminación de raza, de sexo, de condición, a todo aquel que lo necesite".