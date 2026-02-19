El Gobierno de Alcalá de Henares defiende la presunción de inocencia del comisario de la ciudad

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a 23 de febrero de 2024, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ALCALÁ DE HENARES, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Orlena de Miguel (PP), ha defendido este jueves la presunción de inocencia del jefe de la Policía Local, Luis Antonio Moreno Pascual, al que la Justicia investiga por los delitos de violencia doméstica, violencia de género, lesiones y maltrato familiar, tras las denuncias de dos mujeres.

En rueda de prensa y tras la petición por parte del PSOE de un Pleno extraordinario para solicitar el cese del comisario, la edil ha señalado que el Ayuntamiento no ha recibido "ninguna notificación judicial" relacionada con los hechos mencionados, ni tiene conocimiento "oficial de ningún procedimiento de la naturaleza que se está insinuando".

Además, De Miguel ha advertido que, en caso de confirmarse la "falsedad" de determinadas afirmaciones que aseguran que el Gobierno municipal del PP y Vox tenía conocimiento de estos hechos incluso antes de que se publicaran en los últimos días en distintos medios de comunicación, se adoptarán las correspondientes acciones judiciales para proteger el honor de su equipo de Gobierno.

La responsable de Seguridad ha querido dejar claro que la actividad de la Policía Local complutense continúa con "absoluta normalidad", sin que exista ninguna afección al servicio ni a la operatividad diaria.

Como ejemplo, ha recordado la reciente intervención policial ante un individuo armado en la zona de Gran Canal, actuación que se desarrolló con "total profesionalidad y eficacia". La concejala ha insistido en que el equipo de Gobierno no participará en "juicios "paralelos ni condenas mediáticas "anticipadas", y ha subrayado que cualquier actuación debe basarse en hechos "acreditados" y notificaciones oficiales, no en "rumores o filtraciones".

Asimismo, ha pedido responsabilidad institucional a la oposición, recordando que en otras situaciones en las que existen cargos públicos "formalmente investigados judicialmente" del PSOE como es el caso del concejal Alberto Blázquez, el Gobierno municipal no ha solicitado Plenos extraordinarios ni dimisiones anticipadas, "por respeto al principio de inocencia".

En relación con las críticas sobre la provisión de determinados puestos en la Jefatura policial, la edil ha reiterado que todos los procedimientos se han realizado conforme a la legalidad vigente y que, en los casos recurridos, los tribunales han avalado su validez. Para concluir, De Miguel ha señalado que el Ayuntamiento actuará con "serenidad y rigor jurídico", sin atender a "especulaciones que no pueden convertirse en condenas públicas sin base legal".

"AUTÉNTICA VERGÜENZA" PARA EL PSOE ALCALAÍNO

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretario general del PSOE de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha tachado de "auténtica vergüenza" la decisión de mantener a Moreno en el cargo hasta que haya una sentencia firme.

"¿De verdad podemos tolerar esto en Alcalá de Henares? Es una auténtica vergüenza", ha señalado el socialista en declaraciones, en las que ha recordado que Moreno comenzó como escolta y chófer del actual presidente del Senado, Pedro Rollán, y ha acabado como "jefe de policía de Alcalá de Henares en un puesto de trabajo de casi 135.000 euros", elegido "entre muchos comisarios que podrían haber estado ahí".

"Si en cualquier lugar de España esto estuviera ocurriendo, un alcalde o alcaldesa del PSOE lo habría cesado al minuto cero. Es más, creo que cualquier alcalde o alcaldesa que no tuviera ningún problema de relación o de cuestiones que pudieran perjudicarle, lo habría cesado al minuto", ha asegurado.

En este sentido, Rodríguez apunta a que la "protección" de Moreno responde a un "vínculo" con la alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet. "Estos dos años han desarrollado un vínculo que hace que la suerte del comisario Moreno vaya ligada a la suerte de la alcaldesa. Si no, no se explica. ¿Cómo se puede explicar que una persona investigada por estos delitos no sea cesada de manera inmediata?", ha preguntado.

Una protección que, a su juicio, va más allá de lo local, llegando al PP regional y nacional, es decir, a Isabel Díaz Ayuso y a Alberto Núñez Feijóo, además de a Rollán. "Hablar de Moreno es hablar del Partido Popular en todos los niveles", ha afirmado.

El socialista también ha advertido sobre el mensaje que esto transmite a las mujeres del municipio. "¿Van a repetir los patrones que se han repetido en Móstoles? ¿Van a repetir que las denunciantes son las culpables de denunciar? ¿Van a cerrar filas con los maltratadores, con los acosadores?", ha preguntado.

En este sentido, ha lamentado el "mensaje" que se le lanza a las muejeres y ha señalado que en "cualquier situación normal" esta persona sería "inmediatamente cesada" por "el daño de imagen, por el daño reputacional y por la inseguridad que genera a las mujeres".