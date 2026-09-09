El Gobierno de Almeida acusa a la "izquierda ceniza" de querer que la Fórmula 1 de Madrid salga mal

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MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha acusado a la izquierda de desear que el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebra en Madrid este fin de semana salga mal y la ha calificado de "muy pesimista" y "muy ceniza".

"Tenemos siempre en esta ciudad una izquierda muy pesimista, muy ceniza, que lo que quiere es que en Madrid sucedan cosas malas y por eso no se alegra de que se celebre la Fórmula 1 en la ciudad de Madrid, por eso se alegrará si sale algo mal", ha lanzado Carabante en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

El delegado ha garantizado que Madrid está preparada para recibir durante el viernes, sábado y domingo a cerca de 350.000 asistentes y ha reivindicado la experiencia de la capital en la organización de grandes acontecimientos, como la reciente visita de León XIV.

"Madrid tiene una capacidad y una experiencia acreditada en la organización de grandes eventos y una capacidad logística y organizativa para construir un circuito que de verdad va a sorprender al mundo", ha sostenido.

Carabante ha afirmado que quienes ya han tenido la oportunidad de conocer el circuito se han quedado "asombrados" y ha asegurado que los madrileños se sentirán "profundamente orgullosos" de la capacidad de las administraciones y de la sociedad madrileña para organizar el campeonato y levantar la infraestructura "en tiempo récord".

En relación con las afecciones para los residentes en Valdebebas, Las Cárcavas y el entorno de Ifema Madrid, el delegado ha agradecido su colaboración y les ha pedido disculpas por las molestias que pueda generar el Gran Premio.

"A los vecinos hay que pedirles disculpas por las eventuales molestias, pero van a comprender a partir del viernes que merece la pena que Madrid acoja un evento de estas características", ha afirmado.

Carabante ha reconocido que una carrera de F1 produce ruido, aunque ha subrayado que estará limitado a unas horas y no se desarrollará durante la noche. Asimismo, ha recordado que se han instalado pantallas acústicas cerca de las viviendas y que se modificó el trazado original para alejar las zonas de frenada y aceleración de los inmuebles.

También ha señalado que se han remitido cartas y distintivos a los residentes para que puedan circular por el entorno durante las restricciones, permisos que se extienden a las personas que trabajan en la zona y a quienes se alojan en sus hoteles.