El Gobierno de Almeida acusa a Martín de "diluir" y "mancomunar sus responsabilidades" con la reunión sobre San Blas

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (i), presiden el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid, en la Delegación del Gobierno, a 24 de oc - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha acusado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de tratar de "diluir" y "mancomunar sus responsabilidades" ante la convocatoria de reunión a tres bandas este viernes para abordar la situación sobre San Blas-Canillejas.

Martín ha adelantado que busca reforzar la acción policial con actuaciones sanitarias y sociales tras el homicidio perpetrado en el parque Paraíso esta madrugada. A su llegada al acto en recuerdo al que fuera alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván, celebrado en la Casa de la Villa, el delegado ha puesto en valor la necesidad de "coordinación" entre las tres administraciones "en favor de encontrar soluciones desde las distintas competencias".

Sin embargo, desde el Gobierno de Almeida lo entienden como un intento del delegado para, "una vez más, diluir su responsabilidad con una foto y una reunión con la que mancomunar sus responsabilidades".

"Y lo hace tarde además ya que desde el distrito de San Blas-Canillejas pidió por carta el 29 de enero una reunión con Delegación de Gobierno para instar a la misma a cumplir con su responsabilidad y velar por la seguridad en el entorno del Parque Paraíso. Se reiteró la petición en febrero y marzo y, como el delegado no se dignó a contestar tras sendas cartas, hoy se ha vuelto a enviar la carta desde el distrito para que el delegado cumpla con su responsabilidad", han indicado fuentes municipales.

Las mismas fuentes han atacado la "desfachatez" de Martín, "que dice que convoca una reunión con Ayuntamiento, comunidad y vecinos cuando lo que tiene que hacer es cumplir con su competencia, que es garantizar la seguridad ciudadana" mediante "más policías en la calle, con cambios legales que acaben con la reincidencia, con modificaciones en la ley del menor y con un mayor control de las armas blancas".

"EL AYUNTAMIENTO HACE TODO LO QUE ESTÁ EN SU MANO"

"El Ayuntamiento hace todo lo que está en su mano para mejorar la situación en el entorno del Parque Paraíso, así como en todo Madrid pero no es de recibo que solo en lo que va de año Samur-PC haya atendido a más de 130 heridos por arma blanca y haya habido dos fallecidos este 2026, además de cuatro incidentes con armas de fuego y un fallecido", han señalado.

Ante eso, "el delegado no puede convocar una reunión para diluir su responsabilidad en otras administraciones" sino que "tiene que convocar una reunión para decir qué va a hacer y cómo va a cumplir con su responsabilidad, en especial en Parque Paraíso, como le lleva pidiendo la concejala-presidenta, Almudena Maillo, desde el pasado mes de enero".