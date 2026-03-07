El Gobierno de Almeida acusa a Más Madrid y PSOE de "dividir" a la sociedad y de convertir el 8M en "lucha partidista"

Archivo - El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha acusado a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y a la del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, de "dividir" a la sociedad al criticar la campaña institucional del Consistorio con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, una jornada que considera que ambas han convertido en una "lucha partidista".

"Que me digan dónde está mal la campaña, donde se dice que hay que hacer barrio y que hay que luchar entre hombres y mujeres por la igualdad de la sociedad. De verdad, el 8M no tiene que ser una lucha partidista, tiene que ser una lucha de la sociedad en su conjunto", ha manifestado Fernández en declaraciones a los medios durante el acto de inauguración de la exposición 'Mujeres de Tetuán', en el Centro Cultural Eduardo Úrculo.

Maestre ironizó el pasado miércoles a través de una publicación en la red social 'X' con la campaña del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, afirmando que "sólo le falta un vídeo preguntándose para cuándo el día del hombre" y que el enfoque de la misma "diluye a las mujeres y podría estar cualquier otro día".

En este sentido, el delegado ha defendido que "la igualdad debe ser una lucha de todas las mujeres y todos los hombres en conjunto" y ha asegurado que "el discurso de la izquierda radical", a quien acusa de estar "intentando monopolizar" la cuestión, "no conduce a nada".

Por su parte, Maroto aseguró este viernes, a las puertas del acto institucional del Consistorio por el 8M, sentirse "decepcionada y avergonzada" por una campaña que "invisibiliza" la "lucha" de las mujeres, que siguen "sufriendo desigualdades" en la "participación social, política o económica". Asimismo ha subrayado la sociedad madrileña "no quiere" carteles azules para conmemorar esta efeméride.

"Frente a Rita Maestre, que nos llama hipócritas, y frente a Reyes Maroto, que dice que nos deberíamos avergonzar, nosotros no nos avergonzamos de nada. Al contrario, seguimos defendiendo que desde el Ayuntamiento de Madrid vamos a luchar por la igualdad real entre mujeres y hombres, y que se hace barrio entre mujeres y hombres, porque así construimos una sociedad mejor", ha respondido Fernández.