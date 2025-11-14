El Gobierno de Almeida aprobará "próximamente" el Plan de Infancia y Adolescencia, que ya ha trasladado a la oposición

Archivo - Niños en el patio el primer día de colegio, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida está ultimando el V Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Madrid (2025-2028), que será aprobado "próximamente" por la Junta de Gobierno, y ha enviado el borrador a los grupos de la oposición para que puedan presentar aportaciones para completar el texto, a pesar de que no requiera la aprobación en Pleno.

Sin embargo, Más Madrid y PSOE han mostrado su "preocupación y disconformidad" con el periodo de alegaciones en una carta remitida al delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que han exigido "más tiempo" para "una adecuada valoración y análisis".

"Resulta inaceptable que, tras casi dos años de retraso desde la caducidad del anterior plan y de haber iniciado la elaboración del nuevo, se nos concedan únicamente tres días hábiles para presentar alegaciones, aportaciones, o simplemente una valoración adecuada del borrador. Este margen temporal es insuficiente, impropio de un proceso que debería ser participativo, serio y transparente", exponen.

Así, subrayan que el Plan de Infancia y Adolescencia "no puede tratarse como un mero trámite administrativo", sino como una "herramienta estratégica" para garantizar "los derechos y el bienestar de más de medio millón de niños, niñas y adolescentes madrileños".

"Este plan no es un mero trámite burocrático, es una herramienta estratégica para garantizar el derecho y el bienestar de niños y niñas y adolescentes madrileños. Madrid necesita un plan ambicioso, sólido y transformador, no un documento de urgencia. Esto no es participación, es cubrir el expediente, como siempre hace Almeida", ha criticado la concejala de Más Madrid Lucía Lois en declaraciones difundidas a los medios a raíz del escrito.

Los grupos insisten así en que el Plan requiere "un debate riguroso", con la participación real de los grupos políticos, de las entidades sociales y de los profesionales que trabajan con la infancia y la adolescencia. "Creemos que los niños y las niñas madrileñas merecen que podamos estudiar esta cuestión con más detalle y podamos hacer una buena propuesta y no solo ese trámite administrativo como lo ha planteado el Ayuntamiento de Madrid", añade la concejala del Grupo Municipal Socialista Ana Lima.

En este sentido, se indican en el escrito "algunas consideraciones generales" del borrador que son "claramente mejorables" como una "mayor equidad" para el acceso universal a derechos; un refuerzo de la transversalidad entre áreas; o el refuerzo de la capilaridad de la implementación del plan. Igualmente, ha apuntado a aspectos "relevantes" que no contempla el Plan como ausencia de "medidas innovadoras" en vivienda, emergencia climática, salud mental o derechos digitales, así como de indicadores y plazo en las medidas propuestas.

"Los Grupos Municipales Socialista y Más Madrid están dispuestos a colaborar y hacer aportaciones para que nuestra ciudad tenga un plan realmente transformador y a la vanguardia de una ciudad amiga de la infancia y la adolescencia. Solo así podremos garantizar un Plan de Infancia y Adolescencia que no sea una declaración de intenciones, sino una hoja de ruta eficaz que proteja derechos, reduzca desigualdades y sitúe a Madrid como referente en políticas de infancia y adolescencia", han concluido.

EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE QUE EL PERIODO ES "ADECUADO"

Por su parte, a raíz de esta carta, fuentes del Área dirigida por José Fernández han señalado a Europa Press que entienden que el periodo es el "adecuado".

"Como Más Madrid y PSOE indican en su escrito, ya han podido realizar un 'análisis exhaustivo del borrador enviado', por lo que entendemos que el plazo concedido para presentar alegaciones es adecuado", han trasladado a Europa Press fuentes del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

Además, según han explicado, se ha garantizado que puedan presentar aportaciones al documento la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Madrid, que engloba a 50 entidades, y la Plataforma del Tercer Sector de Madrid.