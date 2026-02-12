Gobierno de Almeida apunta a "vacío legal" en el uso de pirotecnia en locales que espera atajar con la nueva ordenanza

Archivo - Varias personas en la pista de una discoteca de Madrid, a 8 de octubre de 2021, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida apunta a la existencia de un "vacío legal" en el uso de artefactos de pirotecnia en locales de ocio nocturno y de hostelería que espera atajar con la nueva Ordenanza de Prevención de Incendios.

Así lo ha trasladado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha precisado que esperan "dar un avance muy relevante" al texto a lo largo de este 2026.

"Antes de que esté aprobada esa normativa, ya estamos haciendo muchas cosas, por ejemplo, trabajando con el sector y ellos mismos han hecho distintos comunicados, cartas, recomendaciones a todo el sector de la hostelería, al sector del ocio nocturno, precisamente para limitar y que no haya ningún tipo de riesgo en cuanto a la utilización de esa pirotecnia", ha explicado Sanz.

En este sentido, ha destacado que van a seguir trabajando con el sector para que no se pueda producir ninguna situación de riesgo en la ciudad. Sobre los aforos en estos locales, una cuestión que mantiene en pie de guerra al sector del ocio nocturno, Sanz ha insistido en que la normativa "es suficientemente restrictiva".

"En algunas ocasiones, el sector demanda precisamente una ampliación de esos aforos por ser excesivamente restrictivo desde su punto de vista. Por lo tanto, creo que no hay un problema de normativa. También creo que se están imponiendo sanciones de relevancia, en algunos casos que han conllevado incluso los cierres de determinados locales, cuando se ha producido una superación importante de esos aforos", ha indicado Sanz.

En este sentido, la vicealcaldesa ha animado a los vecinos como los del Barrio de las Letras, en pleno centro de la capital, a comunicar cualquier situación que crean que vulnera la normativa como la superación de aforos.

"Estamos abiertos, por supuesto, a escuchar a los vecinos. Estamos trabajando en las nuevas normativas relativas a, efectivamente, por ejemplo, el uso de la pirotecnia y a todo lo que tiene que ver con la prevención de incendios, en esa ordenanza. Y esperamos que, a lo largo de este año, desde luego, le podamos dar un avance muy relevante", ha subrayado.