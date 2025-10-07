El Gobierno de Almeida da tres días a Más Madrid para que retire la pancarta contra el "genocidio" en Palestina

Más Madrid despliega una bandera de Palestina y pancartas en el Edificio de Grupos: "Sí, es un genocidio". - EUROPA PRESS

Consideran que la pancarta ayuda a "aumentar la crispación que existe en este asunto" siendo una "iniciativa divisiva de la sociedad".

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha dado tres días a Más Madrid para que retire la pancarta contra el "genocidio" en Palestina del balcón de sus despachos, una retirada que aún no se ha materializado porque la resolución no es firme, ha explicado la formación de izquierdas a Europa Press.

'Sí es un genocidio. Stop al genocidio en Gaza, Palestina libre', sostiene la pancarta en los balcones de la calle Mayor 71. Pasadas las 15 horas de ayer lunes, el grupo municipal recibió la resolución firmada por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, sustentada en el informe jurídico elaborado por la secretaría del Pleno. Ahora, según el documento, se inicia el expediente para ordenar, en su caso, la retirada de la pancarta concediendo tres días a Más Madrid para alegar.

La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, tiene como base una sentencia del Tribunal Supremo que avala la colocación de la bandera LGTBIQ+ en edificios públicos. "En este caso, el contenido en la pancarta sí tiene un carácter partidista puesto que existen posicionamientos políticos divergentes, por lo que sí podría propugnar el enfrentamiento y coadyuva a poder aumentar la crispación que existe en este asunto", argumenta el texto, que añade que el contenido de la pancarta supone una "iniciativa divisiva de la sociedad".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))