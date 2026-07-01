Gobierno de Almeida defiende exigir cinco años de arraigo para acceder a vivienda y carga contra la Ley estatal

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Madrid, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha defendido el endurecimiento de los requisitos para acceder a vivienda pública municipal, con la exigencia de cinco años de empadronamiento, y ha atribuido buena parte de la crisis del alquiler a la Ley estatal de Vivienda, que, a su juicio, ha provocado la retirada de más de 50.000 inmuebles del mercado en la capital.

Durante una entrevista para 'Onda Madrid' recogida por Europa Press, Sanz ha catalogado de "razonable" el dar prioridad a quienes han "contribuido" durante años a la ciudad frente a quienes "acaban de llegar", al tiempo que ha recordado que Madrid ya exigía un periodo mínimo de empadronamiento que ahora se eleva de dos a cinco años, en línea con la Comunidad de Madrid.

Asimismo, ha defendido los nuevos programas municipales dirigidos a las rentas medias y el alquiler con opción a compra para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias que no pueden acceder ni al mercado libre ni a la vivienda social.

La vicealcaldesa ha destacado la elevada demanda registrada en la primera promoción destinada a rentas medias, con cerca de 4.000 solicitudes para unas 50 viviendas, y ha insistido en que el Ayuntamiento seguirá incrementando la oferta residencial para tratar de contener el incremento de los precios.

Sanz ha cargado además contra la Ley estatal de Vivienda, al sostener que ha generado "inseguridad jurídica" para los propietarios y ha favorecido que miles de viviendas se hayan retirado del mercado del alquiler.

En su opinión, medidas como la limitación de rentas responden a planteamientos "ideológicos" cuyos efectos reales están siendo "estrangular la oferta" y dificultar aún más el acceso a la vivienda.

OPERACIÓN CAMPAMENTO Y LA SEGUNDA FASE DE LA A-5

En este contexto, la vicealcaldesa ha vinculado el desarrollo de nuevos barrios con las grandes infraestructuras previstas por el Ayuntamiento y ha señalado que el segundo tramo del soterramiento de la A-5 deberá ejecutarse de forma coordinada con la Operación Campamento, cuyo desbloqueo definitivo anunció este lunes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

Según ha explicado, el primer tramo del soterramiento mantiene el calendario previsto, con la apertura del túnel a finales de este año y el posterior acondicionamiento de la superficie para crear unos 80.000 metros cuadrados de espacio público. Sin embargo, la prolongación de las obras quedará ligada al avance del nuevo desarrollo urbanístico de Campamento.

Sanz ha defendido que la creación de nueva vivienda pasa tanto por impulsar promociones municipales como por desbloquear grandes ámbitos urbanísticos, entre los que también citó Los Cerros y Los Ahijones, con el objetivo de incrementar la oferta residencial en la capital.