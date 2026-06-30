Gobierno de Almeida insiste en que un colchón "sucio, orinado y con chinches" tiene "riesgo" para personas sin hogar

El delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández Sánchez, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha insistido este martes en que dormir en un colchón "sucio, orinado y con chinches" supone un "riesgo" para la salud de las personas sin hogar, además de ser "absolutamente indigno" para ellas.

Así lo ha trasladado durante el Pleno de Cibeles a una pregunta de la concejala socialista Meritxell Tizón sobre el protocolo municipal que el Ayuntamiento sigue a la hora de actuar sobre las personas sin hogar de la capital.

Durante su intervención, Tizón ha instado a Fernández a "no mentir más" y a aclarar si desde el Ayuntamiento "se dio la orden explícita" de retirar las pertenencias personales de las personas sin hogar "sin avisar previamente y sin las garantías necesarias".

"Este protocolo es una vergüenza que ustedes han ordenado ejecutar, es mezquino, es cruel, es inhumano, le retrata, es una auténtica barbaridad y uno de los episodios más indignos de la historia de los servicios sociales de esta ciudad", ha lanzado.

En este sentido, ha recalcado que esas pertenencias, "su medicación, su ropa, su documentación, recuerdos con un profundo valor personal", representan "todo lo que esas personas tienen".

"Le pido que asuma su responsabilidad y dimita y, si no lo hace, que sea cesado de inmediato en su cargo por el alcalde, el señor Almeida, porque Madrid debe ser una ciudad que cuide, no una ciudad que castiga, humilla y persigue a los vulnerables.

"NO HAY NINGUNA ORDEN"

"No hay ninguna orden de retirar las pertenencias a las personas sin hogar en situación de calle y asumo la responsabilidad de la línea política que desarrollamos en la estrategia Dignitas, que no es otra que separar la labor de los Equipos de Calle de la labor del Samur social. Samur social se encarga de las emergencias y los Equipos de calle se encargan del seguimiento diario de las personas sin hogar", ha explicado en su réplica Fernández.

En este punto, ha explicado que el Consistorio sigue un protocolo "en continuo seguimiento, de evaluación entre servicios y la intervención social". "El hecho de que una persona duerma en un colchón sucio, orinado, con chinches, no solo pone en riesgo su salud, sino que es absolutamente indigno para ella", ha afirmado.

Así, ha preguntado directamente a la bancada socialista si esa situación que ha descrito es "digna" para una persona o buena para la convivencia vecinal o la salud pública.

"Yo le digo que no, y se lo digo claramente, no es digno. Por eso nosotros siempre vamos a poner la dignidad de las personas en nuestro trabajo. Por eso los Equipos de Calle trabajan de forma coordinada con el Samur social, pero nunca los Equipos de Calle intervienen en un protocolo", ha indicado.

De este modo, ha retado al PSOE a "dejar de mentir" y a encontrar un acta municipal firmada por alguien del Ayuntamiento de Madrid sobre esa materia. "No lo va a encontrar", ha asegurado.