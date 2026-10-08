Gobierno de Almeida no convoca minuto de silencio para "no instrumentalizar muerte" de nadie como "hace la izquierda"

Varias personas dejan velas y mensajes en la vivienda de Maricarmen, a 7 de octubre de 2026, en Madrid (España). Maricamen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda que ha derivado en la acampada de la Puerta del Sol tras ser desahuciada - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha justificado que el equipo de Gobierno no ha convocado un minuto de silencio en memoria de la octogenaria Maricarmen Abascal para "no instrumentalizar la muerte de ninguna persona, como está haciendo lamentablemente la izquierda madrileña, el PSOE con Reyes Maroto a la cabeza y Rita Maestre" en Más Madrid.

Tras lamentar la muerte de la anciana, Sanz ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que "el compromiso de este Ayuntamiento, el acompañamiento, los servicios que le ha prestado a Maricarmen durante todo este tiempo está completamente fuera de duda".

"Este Ayuntamiento ha estado permanentemente cerca de Maricarmen, no solo tras el desahucio sino a lo largo de los últimos años con distintos servicios sociales que la han ido atendiendo en función también de la distinta situación por la que ha ido pasando, como terapia ocupacional, fisioterapia preventiva, teleasistencia, ayuda a domicilio" de hasta 90 horas este verano, ha enumerado.

Ante el desahucio, el Consistorio le ofreció "alternativa, en este caso esa plaza residencial en una de las tres residencias del Ayuntamiento de Madrid y luego finalmente se produjo la mediación por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) a petición de la empresa (Urbagestión), que solicitó esa mediación", ha indicado.