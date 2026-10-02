El Gobierno de Almeida sigue "acumulando pruebas para poner una querella al delegado del Gobierno"

Decenas de personas acampadas, en la Puerta del Sol, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). El quinto día de acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha reunido más tiendas de campaña, y la instalación de nuevos toldos ha cubierto más espacio de la pl - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado a la prensa que siguen "acumulando pruebas para, en su caso, poner una querella al delegado del Gobierno", Francisco Martín, por la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol.

Desde el Palacio de Cibeles, el regidor ha comparado la situación de las educadoras infantiles, a las que "tanto respalda la izquierda", que "pidieron concentrarse en Sol, lo mismo que están haciendo en estos momentos los del Sindicato de Inquilinas, y lo comunicaron a la Delegación del Gobierno".

"A las educadoras infantiles les dijo el delegado que podían estar cinco días, sin utilizar tiendas de campaña ni ningún tipo de anclaje. ¿Por qué el delegado del gobierno a las educadoras infantiles les pone estos límites y al Sindicato de Inquilinas no?", se ha preguntado.

La conclusión que saca Almeida es que "el delegado del Gobierno trata peor a los que cumplen la norma, es decir, a las educadoras infantiles que pidieron la autorización, que a los que no piden autorización y hacen todo tipo de actuaciones en sol, en el ámbito de lo que es el mobiliario urbano y en el ámbito de lo que es el pavimento.

Espera que Martín "lo tenga que explicar delante de un juez" porque "eso se llama discriminación y linda con un delito". Preguntado sobre si está garantizada la seguridad en el centro de la ciudad, el alcalde ha contestado que "eso le corresponde al delegado del Gobierno", para asegurar que "la Policía Municipal siempre va a estar en ayudar a que se mantenga la convivencia y la seguridad".

Almeida tiene "una confianza inmensa en la Policía Nacional y una desconfianza absoluta en el delegado del Gobierno". "Nos salva la profesionalidad de la Policía Municipal de la incompetencia, inacción, dejadez y mala fe del delegado del Gobierno", ha declarado.